Kahramanmaraş'ta 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesinde yapılan denetimlerde 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari Ş.M'yi (40) yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından Türkoğlu Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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