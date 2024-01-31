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        Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kahramanmaraş'ta, FETÖ üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 18:43 Güncelleme: 31.01.2024 - 18:43
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        Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Kahramanmaraş'ta, FETÖ üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.A.T’nin (31) ilçede olduğu tespit edildi.

        FETÖ hükümlüsü, adresine düzenlenen operasyonda yakalandı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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