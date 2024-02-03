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        Ünlüler depremzedelere moral için konteyner kentleri ziyaret etti

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda deprem bölgesine ziyarete gelen şarkıcı Züleyha Ortak ve beraberindeki ünlü isimler, konteyner kentte yaşayan vatandaşlara moral verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 18:52 Güncelleme: 03.02.2024 - 19:28
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        Ünlüler depremzedelere moral için konteyner kentleri ziyaret etti
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda deprem bölgesine ziyarete gelen şarkıcı Züleyha Ortak ve beraberindeki ünlü isimler, konteyner kentte yaşayan vatandaşlara moral verdi.

        İlk önce Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde vatandaşlarla buluşan heyet, daha sonra Türkoğlu ilçesine bağlı Şekeroba Mahallesi'ndeki konteyner kentte yaşayan depremzedelerle bir araya gelerek keyifli vakit geçirdi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ses sanatçısı ve TRT müzik programcısı Züleyha Ortak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda, depremin ilk haftasından bu yana ünlü isimleri depremzedelerle buluşturarak moral verdiklerini söyledi.

        İki ilçedeki konteyner kentlerde 300 aileye ziyarette bulunduklarını belirten Ortak, "Depremin birinci yıl dönümü dolayısıyla geldik. Onlar bizi görünce o kadar mutlu oluyorlar ki bugün de çok eğlendik. Birlikte şarkılar söyledik. Mustafa Gökay Ferah, onlara tulum çaldı ve biz de hediyelerimizi teslim ettik. Aslında acıları hala taze ama onların yüzünü güldürünce biz de mutlu oluyoruz. Bizim bir gönül bağımız oldu." dedi.

        MasterChef yarışmacısı Suna Aydın da yaraların önceki yıla göre sarıldığını ve normalleşmenin başladığını, bu ziyaretlerde depremzedelerin mutluluğunun kendileri de mutlu ettiğini dile getirdi.

        Çocuklara tulum çalarak eğlendiren Kültür ve Turizm Bakanlığı ses sanatçısı Mustafa Gökay Ferah ise yaraların tez zamanda sarılmasını temenni ederek "Sanatçı dostlarımızla birlikte geldik, el birliğiyle burada olmamız da önemli bir anlam taşıyor. Devletimiz her zaman olduğu gibi çok güzel çalışmalarıyla sahada, bu da bizi gururlandırıyor. İlk geldiğimiz döneme göre insanların yüzü biraz daha gülüyor. Bugün ki tulum ile enerji de çok güzel oldu." ifadelerini kullandı.

        Oyuncu Melike Öcalan ise artık moral motivasyona ihtiyaç olduğunun altını çizerek "Önceki döneme göre çok daha güzel ve moralli gördüm. Yeni bebek bekleyenleri gördüm. Az önce bir çocuk bana bir daha gelecek misiniz? diye sordu. Geleceğimizi söyledim ama bu kez ne zaman geleceksiniz? diye tarih istedi. Onlar böyle istekli ve mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz." diye konuştu.

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