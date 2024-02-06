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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Kahramanmaraş'ta depremi hasarsız atlatan hastanede 5 bin 500 bebek dünyaya geldi

        SİNAN DORUK - Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'taki Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde 6 Şubat 2023-1 Şubat 2024 tarihleri arasında 5 bin 500 bebek dünyaya gözlerini açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 11:06 Güncelleme: 06.02.2024 - 11:18
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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Kahramanmaraş'ta depremi hasarsız atlatan hastanede 5 bin 500 bebek dünyaya geldi
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        SİNAN DORUK - Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'taki Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde 6 Şubat 2023-1 Şubat 2024 tarihleri arasında 5 bin 500 bebek dünyaya gözlerini açtı.

        Onikişubat ilçesinde, deprem sürecini hasarsız atlatan Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin ek hizmet binası depremzedelere sağlık hizmeti sunulmasında önemli rol aldı.

        İki büyük depremi yaşayan kentte ilk üç hafta acil durum hastanesi olarak da kullanılan hastanede, enkazdan çıkarılan yaralılara müdahale edildi.

        Hastanenin Başhekim Yardımcısı Güven Arslan, AA muhabirine, depremlerin ilk anından itibaren sağlık hizmetlerini aksatmadan görev yapmaya çalıştıklarını söyledi.

        Afetin ardından yapılan kontrollerde binanın sağlam olduğunun tespit edilmesi üzerine yaralı depremzedelerin hastanenin ek hizmet binasına getirildiğini belirten Arslan, kadın doğum ve çocuk hastalıklarının yanı sıra branş gözetmeksizin depremzedelerin ameliyatlarının yapıldığını aktardı.

        - Acil servislerde 357 bin muayene yapıldı

        Arslan, 6 Şubat'ta çok büyük bir afet yaşandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Bu afet karşısında çok şükür hastanemiz ayakta kaldı. Bu vesileyle yaklaşık üç hafta kadar acil durum hastanesi olarak kullanıldı. Hastanemiz normalde kadın hastalıkları, doğum ve çocuk ek hizmet binası olarak kullanılıyor. Fakat depremin ardından hastanemizde her şeye, her duruma bakıldı. Hatta depremden sonraki yaklaşık 10 gün içinde hastanemizde doğum, ameliyatlar ve acil hizmeti kesintisiz devam etti. Yaklaşık üç haftanın sonunda artık kadın doğum ve çocuk hastalıkları olarak hizmet vermeye devam ettik."

        Hastanenin çocuk acil servisinde 2023'te 315 bin, kadın doğum acil servisinde ise 42 bin muayene yapıldığını vurgulayan Arslan, "Afetin yaralarının sarılması adına deprem anından itibaren gücümüzün yettiğince sağlık hizmetlerini devam ettirdik. Bu süreç içerisinde hastanemizde 5 bin 500 doğum oldu. Hastanemiz tam teşekküllü kadın doğum ve çocuk hastanesi, bugün de yine aynı şekilde devam ediyoruz. Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde hepimiz birinci derecede yakınlarımızı, akrabalarımızı, birçok vatandaşımızı kaybettik. Böyle bir depremi Allah hiçbir millete, devlete, ülkeye yaşatmasın." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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