Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş'ta deprem konutları teslim töreninde konuştu:

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illere ilişkin, "Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya olmak üzere deprem bölgeleri için 56 milyar liralık bir kredi temin ettik ve belediyelerimize hibe olarak veriyoruz, altyapısını baştan sıfırdan yapıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 14:58 Güncelleme: 06.02.2024 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş'ta deprem konutları teslim töreninde konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illere ilişkin, "Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya olmak üzere deprem bölgeleri için 56 milyar liralık bir kredi temin ettik ve belediyelerimize hibe olarak veriyoruz, altyapısını baştan sıfırdan yapıyoruz." dedi.

        Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılımıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde düzenlenen "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni"ndeki konuşmasında, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğuna işaret etti.

        Türkiye'de bugüne kadar birçok depremin yaşandığını belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

        "Şunun altını çizelim ve lütfen hiç unutmayalım. Türkiye bir deprem ülkesidir, nokta. Himalayalar'dan başlayarak Alpler'e kadar en riskli görünen 5 ülkeden birisi Türkiye. Geçtiğimiz 100 yıl içerisinde gerek ana karamızda gerekse denizlerde 6 ve üzerinde şiddetli, yıkıcı diye tarif edeceğimiz deprem sayısı 231. Ana karamızda meydana gelen ise 60'ın üzerinde. Ölen insanlarımızın sayısı 130 bin, zararımız milyarlarca dolar. Manevi kaybın zararını ölçecek bir alet-icat olmadı, içimiz her an yanıyor. Biz doğanın kendine has işleyen kurallarına mani olamayız, Cenabıhak böyle yaratmış. Aşağıda birtakım enerji birikiyor ve yukarıya vuruyor. Yapmamız gereken, onu bilerek hareket etmek."

        6 Şubat'ta 9 saat arayla 2 büyük deprem yaşandığını hatırlatan Özhaseki, bu depremlerde 53 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi. Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Yıkılan konut sayısı 680 bin civarında, maddi hasar ise 104 milyar dolar olarak ölçüldü. Sabah 04.17'de Cumhurbaşkanı'mıza haber verildiğinde telefonların başına geçip valilerimizi arar ve ne olup bittiğini anlattıktan sonra bütün bakanlarımızı, valilerimizi, AFAD görevlilerini, herkesi alana sevk eder. O dönem ben de AK Parti'de genel başkan yardımcısıyım ve belediyelerden sorumluyum. 810 belediyemiz var tamamını bu bölgelere gönderdik. Aylarca çalıştılar, sizler de en yakın şahidisiniz. Bütün millet ayaktaydı. Hac parasını AFAD'a yatıranları mı dersiniz, kumbarasındaki bozuk paraları yardım için getiren çocukları mı dersiniz, Azerbaycan'dan birkaç tane battaniyeyi koyarak eski aracıyla yola çıkanı mı dersiniz. Böyle bir milletin üyesi olmak hepimiz için şeref vesilesi olsa gerek diye düşünüyorum."

        Deprem bölgesinde çalışmaların sürdüğünü dile getiren Özhaseki, "Bir de deprem kulisleri var. Milyonlarca nüfusu olan şehirleri idare ediyorlar, ellerinde envaiçeşit imkanlar var ama hiçbir şey yapmadılar. Sadece özel jetlerle gelip 30-40 basın mensubuyla selfie çekildiler, sonra da bırakıp gittiler. Allah onlara iyilik versin. Depremden sonra hiç boş durmadık. İlk günlerden arama kurtarma faaliyetleri gibi bütün faaliyetleri yaptık. Ama daha sonra biz zeminleri kontrol ederek inşaata başladık. Şu an da 200 binden fazla konutun inşasına başladık. 50 bin tane köy evini çelikten olmak üzere şehirlerin merkezinde 50 bin konutun ihalesine girdik başlıyoruz. 300 binden fazla konutun inşaatı bugünlerde başladı, bazıları da önümüzdeki günlerde başlayacak." diye konuştu.

        - "Deprem bölgeleri için 56 milyar liralık bir kredi temin ettik"

        Şehirleri yeniden inşa ettiklerini belirten Özhaseki, alt yapı ve üst yapı çalışmalarının da yapıldığını aktardı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Özhaseki, şöyle konuştu:

        "Yerinde dönüşüm için bize müracaat eden kardeşlerimize 1,5 milyon lira destek paketi açıkladık ve isteyen kardeşimiz yerinde evini dönüştürebilecek. Ayrıca, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya olmak üzere deprem bölgeleri için 56 milyar liralık bir kredi temin ettik ve belediyelerimize hibe olarak veriyoruz, altyapısını baştan sıfırdan yapıyoruz. Bulunduğunuz yerde depreme uğrayan il ve ilçemizde hasar görmüş altyapı varsa yeniden yapıyoruz. 46 bin konutumuzu inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle kuralar çekerek vermeye devam ediyoruz."

        Kahramanmaraş'ta 9 bin 289 konutun kurasının da çekildiğini aktaran Özhaseki, "Onikişubat, Dulkadiroğlu, Elbistan, Pazarcık'ta aklınıza gelecek her yerde inşaatlarımız devam ediyor. Depremin ilk gününden itibaren buradaydım ve buradan herkes evlerini alıncaya kadar gitmeyeceğiz. 'Allah sizden razı olsun, hakkımız size helaldir' diyene kadar gitmeyeceğiz. Başkaları laf üretebilir, iftiravari sözler söyleyebilir, dedikodu üretebilir ama biz iş yapıyoruz. Bundan dolayı da mutluyuz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        AFAD, artçı sarsıntıların sayısını açıkladı!
        AFAD, artçı sarsıntıların sayısını açıkladı!
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        AK Partili Çelik: Yitirdiğimiz tüm canların acısını yüreğimizde hissediyoruz
        AK Partili Çelik: Yitirdiğimiz tüm canların acısını yüreğimizde hissediyoruz
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        "Benim annem de güzel"
        "Benim annem de güzel"
        Çocuğunu almak için okula gitti! Bıçaklanan veli öldü!
        Çocuğunu almak için okula gitti! Bıçaklanan veli öldü!
        Cezai ehliyeti tam çıktı! Cani anne için karar
        Cezai ehliyeti tam çıktı! Cani anne için karar
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı

        Benzer Haberler

        FLAŞ
        FLAŞ
        FLAŞ
        FLAŞ
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kahramanmaraş'ta deprem konutları teslim töreninde...
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kahramanmaraş'ta deprem konutları teslim töreninde...
        TDV depremzede çocukların yüzünü güldürdü
        TDV depremzede çocukların yüzünü güldürdü
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Hayat kurtarmak için girdikleri enkazd...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Hayat kurtarmak için girdikleri enkazd...
        Bakan Yerlikaya: Asrın felaketini, asrın dayanışmasına dönüştürdük
        Bakan Yerlikaya: Asrın felaketini, asrın dayanışmasına dönüştürdük