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        Mansur Yavaş, Kahramanmaraş'ta mimar ve mühendislerle buluştu

        Ankara Büyükşehir Belediye ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş, 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta İnşaat Mühendisleri Odası'nı ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 09:40 Güncelleme: 05.10.2024 - 09:40
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        Mansur Yavaş, Kahramanmaraş'ta mimar ve mühendislerle buluştu
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        Ankara Büyükşehir Belediye ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş, 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta İnşaat Mühendisleri Odası'nı ziyarette bulundu.

        Odadan yapılan açıklamada, Yavaş ve beraberindeki Tarihi Kentler Birliği Komisyon üyelerinin, İnşaat Mühendisleri Odası Kahramanmaraş Temsilcisi Uygar Gündeşli tarafından bilgilendirildiği aktarıldı.

        Gündeşli'nin depremlerin ardından kentteki gelinen noktayla ilgili bilgilendirme yaptığı belirtilen açıklamada, "Deprem sonrası Kahramanmaraş'ta inşaat ve yapıların genel durumu, tarihi ve kültürel mirasın korunması ve yeniden inşası konusunda önemli değerlendirmelerde bulunuldu. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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