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        Kahramanmaraş'ta kadına şiddete dikkati çekmek için erkeklere gül dağıtıldı

        Kahramanmaraş'ta, MHP Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçe başkanlıkları tarafından düzenlenen etkinlikte, kadına şiddete dikkati çekmek için erkeklere gül dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 16:32 Güncelleme: 11.10.2024 - 17:13
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        Kahramanmaraş'ta kadına şiddete dikkati çekmek için erkeklere gül dağıtıldı
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        Kahramanmaraş'ta, MHP Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçe başkanlıkları tarafından düzenlenen etkinlikte, kadına şiddete dikkati çekmek için erkeklere gül dağıtıldı.

        Karacaoğlan Mahallesi esnafını ziyaret eden teşkilat üyeleri, erkeklere gül vererek eşlerine hediye etmelerini istedi.

        MHP Onikişubat İlçe Başkanı Ömer Emrah Satıcı, gazetecilere, "erkeğin eline bıçak yakışmaz, silah yakışmaz, gül yakışır" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikle farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

        MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Muhammet Paçacı da bu defa kadınlara değil erkeklere gül dağıttıklarını belirterek, "Erkeklere gül dağıtarak farkındalık oluşturmak istedik. Erkeklerden, akşam evlerine döndüklerinde eşlerine, annelerine ya da çocuklarına gülleri hediye etmelerini rica ettik." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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