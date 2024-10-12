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        Kahramanmaraş'ta bir kişi tartıştığı babasını tüfekle öldürdü

        –Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, oğlu tarafından tüfekle vurulan baba, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 21:46 Güncelleme: 12.10.2024 - 21:46
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        Kahramanmaraş'ta bir kişi tartıştığı babasını tüfekle öldürdü
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        –Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, oğlu tarafından tüfekle vurulan baba, hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Kavşut Mahallesi'ndeki evlerinde A.D. ile babası İsmet D. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.D, babasına tüfekle ateş etti.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi İsmet D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        İsmet D'nin cenazesi otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Şüpheli A.D. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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