Kahramanmaraş'ta bir kişi tartıştığı babasını tüfekle öldürdü

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kavşut Mahallesi'ndeki evlerinde A.D. ile babası İsmet D. arasında tartışma çıktı.

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