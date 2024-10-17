Türk edebiyatının "Dede Korkut"u Karakoç ve "Kudüs Şairi" Pakdil'in isimleri yaşatılıyor

İZZET MAZI - Türk edebiyatının önemli isimlerinden merhum şair ve yazar Bahaettin Karakoç ile mütefekkir, şair, deneme ve oyun yazarı Nuri Pakdil'in isimleri memleketleri Kahramanmaraş'ta yaşatılıyor.

Kahramanmaraş Yedi Güzel Adam Müzesi'nde özel çizilmiş resimleri ve eserleri sergilenen şairlerin isimleri mahalle, cadde, bulvar, sokak, çeşme, kütüphane, tünel, öğrenci yurdu, konferans salonları ve okullarda yer alıyor.

Türk edebiyatının "Dede Korkut"u olarak anılan ve 17 Ekim 2018'de hayata gözlerini kapatan Karakoç vefatının beşinci, "Kudüs Şairi" olarak bilinen ve 18 Ekim 2019'da yaşama veda eden Nuri Pakdil ise vefatının dördüncü yılında memleketleri Kahramanmaraş'ta anılıyor.

Şair ailenin üç çocuğundan biri olan Bahaettin Karakoç'un oğlu Oğuz Karakoç, AA muhabirine, babasının bıraktığı eserlerin ve izin çok önemli olduğunu, bunun en büyük göstergesinin ise her ölüm yılında anma programlarının düzenlenmesi olduğunu söyledi.

Çok hoşgörülü bir insan olan babasının isminin çeşitli yerlere verilmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Karakoç, şöyle konuştu:

"Edebiyatın başkenti olarak anılan Kahramanmaraş'ta Edebiyat Yolu'nda Bahaettin Karakoç isminde bir tünel mevcut. Bu da Karakoç ailesi olarak beni ve ailemi mutlu ediyor. Okullarımızda da Bahaettin Karakoç köşeleri açılıyor, okul kapılarına Bahaettin Karakoç giydirmeleri yapılıyor. Diğer taraftan Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde de Abdurrahim Karakoç olsun Bahaettin Karakoç olsun isimlerin bulunması bizi mutlu ediyor. Geleceğe taşınması açılışından bu sayıların çoğaltılması bizi mutlu edecektir. Gönlümüz düşüncemiz bu istikamettedir. Babam kendini hep edebiyata verdiği için aileye fazla vakit ayıramıyordu. Ama annem bunu anlayışla karşılıyor her çalışmasında ve faaliyetlerinde destek veriyordu. Yani Bahaettin Karakoç bugün o seviyeye gelmişse rahmetli annemin çok büyük etkisi vardır."