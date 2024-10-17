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        Depremde 76 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi K Blok'a ilişkin yargılama sürdü

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Ebrar Sitesi K Blok'ta 76 kişinin ölümüne ilişkin 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 18:40 Güncelleme: 17.10.2024 - 18:40
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        Depremde 76 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi K Blok'a ilişkin yargılama sürdü
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        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Ebrar Sitesi K Blok'ta 76 kişinin ölümüne ilişkin 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, başka dosyadan tutuklu sanıklar Atilla Öz ve Tevfik Tepebaşı, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar Nebi K, Lütfi T, Ahmet D, Hüseyin N. ile müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Firari sanık Mustafa Timurbanga ise duruşmaya katılmadı.

        Sanık Tepebaşı, Zirve Konut Yapı Kooperatifinin yöneticisi ve üyesi olmadığını, kendisinin tüm kooperatiflerde sorumlu tutulmasını anlamadığını söyledi.

        Kendisinin müteahhit olmadığını, bunu tüm davalarında dile getirdiğini belirten Tepebaşı şunları söyledi:

        "Bana müteahhitsin' demelerini doğru bulmuyorum. Belediye ruhsatlarında müteahhit kısmı boştur. Zira belediye, kooperatiflerde müteahhit olmadığını bilmektedir, bu sebeple boş bırakmıştır. Ben kimsenin yerine imza atmadım, kimseye de şuraya buraya imza at demedim. Üzerime atılan suçları kabul etmiyorum."

        Sanık Atilla Öz de kooperatif ve yapıyla bir ilgisinin olmadığını savundu.

        Hüseyin N. ise Ebrar Sitesi B Blok'ta kapıcı olarak çalıştığını, kooperatif yönetiminde bulunmadığını ve müteahhit olarak K Blok'u Tevfik Tepebaşı, Atilla Öz, Mustafa Timurbanga'nın yaptırdığını iddia etti.

        Diğer sanıklar da dava konusu blokla ilgilerinin olmadığını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

        Müştekiler ise sorumlulardan şikayetçi olduklarını belirtti.

        Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 9 Ocak 2025'e ertelendi.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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