Depremde 76 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi K Blok'a ilişkin yargılama sürdü

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Ebrar Sitesi K Blok'ta 76 kişinin ölümüne ilişkin 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, başka dosyadan tutuklu sanıklar Atilla Öz ve Tevfik Tepebaşı, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar Nebi K, Lütfi T, Ahmet D, Hüseyin N. ile müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Firari sanık Mustafa Timurbanga ise duruşmaya katılmadı.

Sanık Tepebaşı, Zirve Konut Yapı Kooperatifinin yöneticisi ve üyesi olmadığını, kendisinin tüm kooperatiflerde sorumlu tutulmasını anlamadığını söyledi. Kendisinin müteahhit olmadığını, bunu tüm davalarında dile getirdiğini belirten Tepebaşı şunları söyledi: "Bana müteahhitsin' demelerini doğru bulmuyorum. Belediye ruhsatlarında müteahhit kısmı boştur. Zira belediye, kooperatiflerde müteahhit olmadığını bilmektedir, bu sebeple boş bırakmıştır. Ben kimsenin yerine imza atmadım, kimseye de şuraya buraya imza at demedim. Üzerime atılan suçları kabul etmiyorum."

Sanık Atilla Öz de kooperatif ve yapıyla bir ilgisinin olmadığını savundu. Hüseyin N. ise Ebrar Sitesi B Blok'ta kapıcı olarak çalıştığını, kooperatif yönetiminde bulunmadığını ve müteahhit olarak K Blok'u Tevfik Tepebaşı, Atilla Öz, Mustafa Timurbanga'nın yaptırdığını iddia etti. Diğer sanıklar da dava konusu blokla ilgilerinin olmadığını öne sürerek beraat talebinde bulundu. Müştekiler ise sorumlulardan şikayetçi olduklarını belirtti. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 9 Ocak 2025'e ertelendi.