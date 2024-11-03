Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet konseri düzenlendi

Kahramanmaraş'ta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesince, Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla Cumhuriyet konseri verildi.

Şarkıcı Sinan Akçıl, konser öncesinde yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'te yaşanan asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından destek ve yardım için geldiği Kahramanmaraş'ı ikinci kez ziyaret ettiğini, toparlanmış kent gördüğünü ve mutluluk duyduğunu ifade etti.

Akçıl, "Kahramanmaraş’a en son geldiğimde deprem vardı. Güzel bir şekilde gelmemiştim, yardım çalışmalarına ve destek için gelmiştim. Bu bölgede uzun bir süre kaldım. Bu ziyaretimde ise görüldüğü üzere vatandaşlarımızın morali artmış, şehir güçleniyor. Kentimizi gezdim ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın destekleriyle çok güzel konutlara başlanılmış. Daha moralli bir Kahramanmaraş ile karşılaşmaktan dolayı çok mutluyum." diye konuştu.

Deprem bölgesindeki Cumhuriyet konserlerinin TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı nedeniyle ertelendiğini hatırlatan Akçıl, şöyle konuştu: "Bu konserleri Cumhuriyet Bayramı’nda yapacaktık ama hain terör saldırısından dolayı iptal ettik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ile konuştuk ve deprem bölgesindeki halkımıza moral vermemi istedi. Ben de Kahramanmaraş’ta halkımızla konserde buluştum. Depremin izlerinin silinmesine katkıda bulunmak, halkımıza moral vermek beni de mutlu ediyor."