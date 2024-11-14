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        Depremzede 2 gaziye Kore Cumhuriyeti ev yaptırdı

        Kore Cumhuriyeti, 74 yıl önce Kore Savışına katılan Kahramanmaraşlı iki Kore gazisine vefa borcunu depremde kaybettiği evlerinin yerine yenisini yaparak ödedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 09:40 Güncelleme: 14.11.2024 - 09:40
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        Depremzede 2 gaziye Kore Cumhuriyeti ev yaptırdı
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        Kore Cumhuriyeti, 74 yıl önce Kore Savışına katılan Kahramanmaraşlı iki Kore gazisine vefa borcunu depremde kaybettiği evlerinin yerine yenisini yaparak ödedi.

        6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta evleri yıkılan iki Kore gazisi, Kore Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanlığı, ROTC toplumsal katkı grubu ve Walk Together Derneği'nin desteğiyle yeni evlerine kavuştu.

        6 Şubat 2023'te Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde evi yıkılan ve eşiyle enkazdan yaralı olarak kurtarılan 92 yaşındaki Kore gazisi Kadir Çolak ile Onikişubat İlçesi Süleymanlı Mahallesi'nde evi yıkılan 93 yaşındaki Kore Gazisi Mustafa Kurt için inşa edilen prefabrik evin anahtar teslim töreni yapıldı.

        Kore gazileri Çolak ve Kurt'a evlerinin anahtarı Kore Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Personel Komutanı Tümgeneral Eun Bong Shın tarafından teslim edildi.

        Tümgeneral Eun Bong Shın, törendeki konuşmasında, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

        6 Şubat 2023 depremlerinde evi yıkılan gazilerin konut koşullarını iyileştirme ve vefa borcunu ödemek için yola çıktıları belirten Shın, şunları kaydetti:

        "Biz, Kore Cumhuriyeti olarak, 2023 yılında Türkiye’de meydana gelen deprem nedeniyle zor durumda yaşayan Kore Savaşı kahramanlarının üzücü haberlerini aldık. Bu kahramanlarımızın fedakarlıklarını ve özverilerini nasıl karşılık verebileceğimizi düşünürken, konut koşullarını iyileştirme yoluyla vefa borcumuzu ödemeye karar verdik. Bugün, nihayet Kore Cumhuriyeti’ni koruyan kahraman gazimize küçük de olsa bir karşılık sunabildiğimiz, çok anlamlı bir gün. Kadir Çolak Bey ve ailesinin mutluluk dolu günler yaşamasını içtenlikle dilerim."

        Kore Gazisi Kadir Çolak da Kore Cumhuriyeti'nin kendisini bu zor günlerde unutmayarak hatırlamasından ötürü çok duygusal anlar yaşadığını dile getirerek Kore halkına teşekkür etti.

        Kurdele kesilmesinin ardından ev aileye teslim edildi.

        Programa Türkiye Kore Gazileri Anma Topluluğu Genel Sekreteri Soo-Yong Oh, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, Kahramanmaraş 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, Pazarcık Belediye Başkanı Haydar İkizer ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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