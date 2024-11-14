GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Ahır Dağı’nın Sulutarla mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ve Büyükşehir itfaiyesine ait ekipler yönlendirildi.
Yangına 1 helikopter, 20 arazöz,10 su tankı, 10 ilk müdahale ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.
Ekiplerin kontrol altına aldığı yangında, 7 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor
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