Kahramanmaraş'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 203 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 203 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 9 ilçede kapanan mahalle yollarını ulaşıma açmak için 352 araç ve 1200 personelle çalışma yürüttü.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ile Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan Elbistan'da 96, Afşin'de 12, Nurhak'ta 15, Andırın'da 14, Göksun'da 15, Ekinözü'de 22, Onikişubat'ta 13, Pazarcık'ta 6 ve Dulkadiroğlu'nda 10 olmak üzere 203 mahallenin yolunu ulaşıma açtı.