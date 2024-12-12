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        Kahramanmaraş'ta otomobille hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 17:35 Güncelleme: 12.12.2024 - 17:35
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        Kahramanmaraş'ta otomobille hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        S.K. idaresindeki 06 TEU 98 plakalı otomobil, Elbistan-Malatya kara yolu Demircilik Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen A.T. yönetimindeki 31 E 4030 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Mehmet Katı'nın (50) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki bir kişi, ilk müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Katı'nın cenazesi, savcılık incelemesi sonrası otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

        Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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