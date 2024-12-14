Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Afetzede sanayiciler için yapılan organize sanayi bölgesinin alt yapısında sona gelindi

        GÖKHAN ÇALI - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, sanayi esnafının kalkınmasına yönelik devlet-millet işbirliğiyle başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 11:11 Güncelleme: 14.12.2024 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afetzede sanayiciler için yapılan organize sanayi bölgesinin alt yapısında sona gelindi
        ABONE OL
        ABONE OL

        GÖKHAN ÇALI - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, sanayi esnafının kalkınmasına yönelik devlet-millet işbirliğiyle başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda en az 82 iş insanının faaliyet göstermesi planlanan 3 bin 500 dönüm alan üzerinde planlanan Tomsuklu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) alt yapı çalışmalarının yıl sonu itibarıyla tamamlanması hedefleniyor.

        Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, AA muhabirine, depremlerden olumsuz etkilenen sanayi sektörünün toparlanmasına yönelik başlatılan çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

        - 30 bin kişiye istihdam sağlayacak

        Kentte daha önce Tekstil İhtisas OSB olarak planlanan alanın yaptıkları girişimler sonucu Kahramanmaraş Tomsuklu OSB'ye dönüştürüldüğünü belirten Narlı, projenin tamamlanmasıyla bölgenin yaklaşık 30 bin kişiye istihdam sağlayacağını aktardı.

        Söz konusu OSB'nin büyük, küçük ve mikro ölçekli işletmeleri aynı çatı altında buluşturacağını anlatan Narlı, genişletme çalışmaları kapsamında da ek 1500 dönümlük bir alanın daha bölgeye dahil edileceğini ifade ederek, "Şu anda buranın yüzde 90'ı bitti. Yolların, yol güzergahlarının elektriklendirilmesini yapıyoruz. Şu anda burada her parselin önüne enerjisi geldi. Temennimiz, inşallah bu yıl sonuna kadar da burayı bitirmek." diye konuştu.

        Narlı, hedeflerinin çalışmaları bir an önce bitirip çeşitli sanayi kuruluşlarının hizmetine sunmak olduğunu belirtti.

        - Bir yıl içinde parsellerin dolması bekleniyor

        Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu da bölgede ciddi üretim faaliyetlerinin gerçekleştirileceğini söyledi.

        Bölgede binlerce kişinin istihdam edileceğini ifade eden Buluntu, "İnşallah bir yıl içinde sanayi parsellerimizin tamamen dolacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Buluntu, Tomsuklu OSB'nin Kahramanmaraş sanayisi için stratejik bir öneme sahip olduğuna işaret ederek, "Artık Kahramanmaraş'ın kalbi Tomsuklu OSB'de atacak. Bölge, şehrimize hem ekonomik hem de sosyal açıdan büyük katkılar sağlayacak." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Güney Kore Devlet Başkanı görevden alındı!
        Güney Kore Devlet Başkanı görevden alındı!
        Feci kaza! Tankere çarptı!
        Feci kaza! Tankere çarptı!
        Yoğun kar var!
        Yoğun kar var!
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        Bakan Fidan: YPG kendini feshetmek zorunda
        Bakan Fidan: YPG kendini feshetmek zorunda
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Ülke ülke en çok kullanılan soyadları
        Ülke ülke en çok kullanılan soyadları
        Arkadaşının aşkını fotoğraflaması konuşuldu
        Arkadaşının aşkını fotoğraflaması konuşuldu
        Yeni yıla umutla başlamak isteyenlerin çiçeği...
        Yeni yıla umutla başlamak isteyenlerin çiçeği...
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Borçlanmada kısmi iade yapılmaz
        Borçlanmada kısmi iade yapılmaz
        En iyi 5 Christopher Nolan filmi
        En iyi 5 Christopher Nolan filmi
        2024'ün en popüler viral trendleri
        2024'ün en popüler viral trendleri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        İstanbul derbisini Kasımpaşa kazandı!
        İstanbul derbisini Kasımpaşa kazandı!
        Hüseyin Yücel'den çarpıcı açıklamalar!
        Hüseyin Yücel'den çarpıcı açıklamalar!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

        Benzer Haberler

        Depremde 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı'na ilişkin yargılama sürdü
        Depremde 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı'na ilişkin yargılama sürdü
        Kahramanmaraş'ta depremde 49 kişinin öldüğü Melike Hanım Apartmanı davasına...
        Kahramanmaraş'ta depremde 49 kişinin öldüğü Melike Hanım Apartmanı davasına...
        Yeşilay Kahramanmaraş Şube Başkanı Alagöz, kurumun faaliyetlerini anlattı
        Yeşilay Kahramanmaraş Şube Başkanı Alagöz, kurumun faaliyetlerini anlattı
        Kahramanmaraş'ta otomobille hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi...
        Kahramanmaraş'ta otomobille hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi...
        Depremde 96 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı'na ilişkin davada...
        Depremde 96 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı'na ilişkin davada...
        96 kişinin öldüğü binanın müteahhidine 17,5 yıl hapis
        96 kişinin öldüğü binanın müteahhidine 17,5 yıl hapis