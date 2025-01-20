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        Kahramanmaraş'ta hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören binaların yıkımı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 11:23 Güncelleme: 20.01.2025 - 11:23
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        Kahramanmaraş'ta hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
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        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören binaların yıkımı devam ediyor.

        Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

        Onikişubat ilçesi Ali Sezal Bulvarı üzerinde hasar gören 9 katlı apartman iş makinesi yardımıyla yıkıldı.

        Hafriyat, iş makineleriyle kamyonlara doldurularak belirlenen döküm sahalarına taşındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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