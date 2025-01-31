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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Kahramanmaraş'ın 2025'teki derslik sayısı, deprem öncesine göre yüzde 11,3 artacak

        GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yatırım programına alınan 70 okulun bu yıl tamamlanmasıyla kentteki derslik sayısı, deprem öncesine göre yüzde 11,3 artarak 11 bin 541'e yükselecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 11:11 Güncelleme: 31.01.2025 - 11:11
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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Kahramanmaraş'ın 2025'teki derslik sayısı, deprem öncesine göre yüzde 11,3 artacak
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        GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yatırım programına alınan 70 okulun bu yıl tamamlanmasıyla kentteki derslik sayısı, deprem öncesine göre yüzde 11,3 artarak 11 bin 541'e yükselecek.

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ta zarar gören eğitim altyapısının onarılmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        Milli Eğitim Bakanlığınca 70 okul yatırım programına alındı ve inşasına başlanılan 60 okuldan 44'ü tamamlandı. Kalan 26 okulda ise 2025 yılı sonuna kadar ders zili çalacak.

        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AA muhabirine, kentin 6 Şubat 2023'teki depremlerde eğitim altyapısının büyük oranda zarar gördüğünü söyledi.

        Yaşanan felaketin ardından yaraların sarılması ve eğitim altyapısının eskisinden daha iyi hale getirilmesi için hummalı çalışma başlatıldığını anlatan Ünlüer, şunları kaydetti:

        "6 Şubat 2023 itibarıyla ilimizde 10 bin 367 derslik bulunmaktaydı. 6 Şubat depreminde 1802 derslik kullanılamaz hale geldi. Deprem sonrası 8 bin 565 dersliğin kullanılır halde olduğu tespit edildi. 6 Şubat depreminden itibaren 1 Ocak 2025 tarihine kadar ilimizde 44 proje tamamlanmıştır. 2025 yılında 70 okulun tamamlanmasıyla toplam derslik sayısı 11 bin 541'e çıkacak ve 6 Şubat öncesine göre yüzde 11,3 artış sağlanmış olacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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