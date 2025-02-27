Kahramanmaraş merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 101 gram sentetik uyuşturucu, 9 gram esrar, 5,81 gram eroin ve 60 uyuşturucu niteliğinde hap ele geçirdi.

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