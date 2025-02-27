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        Kahramanmaraş merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

        Kahramanmaraş merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 23:23 Güncelleme: 27.02.2025 - 23:23
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        Kahramanmaraş merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı
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        Kahramanmaraş merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Kahramanmaraş ve Gaziantep'te 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 101 gram sentetik uyuşturucu, 9 gram esrar, 5,81 gram eroin ve 60 uyuşturucu niteliğinde hap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan ve emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 9'u tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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