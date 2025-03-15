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        BBP Genel Başkanı Destici, Kahramanmaraş'ta iftar programında konuştu:

        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Terörist başının çağrısı okundu, Suriye'deki PKK 'çağrı bizi kapsamıyor' dedi. Kandil'deki 'kongreyi toplarız terörist başı da çıksın gelsin' dediler. Yani işi yokuşa sürüyorlar. Olmazı istiyorlar, çünkü bunların kendi iradeleri yok." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 20:58 Güncelleme: 15.03.2025 - 21:42
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        BBP Genel Başkanı Destici, Kahramanmaraş'ta iftar programında konuştu:
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        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Terörist başının çağrısı okundu, Suriye'deki PKK 'çağrı bizi kapsamıyor' dedi. Kandil'deki 'kongreyi toplarız terörist başı da çıksın gelsin' dediler. Yani işi yokuşa sürüyorlar. Olmazı istiyorlar, çünkü bunların kendi iradeleri yok." dedi.

        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gelen Destici, ilk olarak konteyner kentlerde faaliyet gösteren esnaflarla, daha sonra partisinin ilçe teşkilatı ile buluştu.

        İlçedeki özel bir tesiste düzenlenen iftar programına katılan Destici, buradaki konuşmasında Türk milletinin, Kürdüyle, Türkmeniyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, Çerkeziyle, Boşnağıyla bir ve beraber olarak güçlü olmasını istediklerini söyledi.

        Destici, birlik diyenlerin yanında, ayrılık diyenlerin ise karşısında olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "Bu vatanı bölmeye çalışanların karşısındayız. Biz 40 yıldır terörle mücadelede, terörün mücadele ile bitirileceğini, müzakere ile bitirilemeyeceğini, mücadelenin de terörün tüm unsurlarına karşı yapılması gerektiğini söyledik. Bunlar rahmetli şehidimiz Muhsin başkanın sözüydü. Onun yoluydu biz de aynen o yolu takip ediyoruz. Bakın biz uyanık olalım diyoruz, dikkatli olalım diyoruz. Geçmişte aynı deliklerden ısırıldığımız yılanlara tekrar ısırılmayalım diyoruz. Terörist başının çağrısı okundu, Suriye'deki PKK 'çağrı bizi kapsamıyor' dedi. Kandil'deki 'kongreyi toplarız terörist başı da çıksın gelsin' dediler. Yani işi yokuşa sürüyorlar. Olmazı istiyorlar, çünkü bunların kendi iradeleri yok. Bunlar kukla, arkada bunları oynatan kuklacıları Amerika'sı, İsrail'i var."

        Dünyanın farklı noktalarında Müslümanlara yönelik yapılan zulümlere değinen Destici, Doğu Türkistan'da, Filistin'de, Gazze'de, Sudan'da, pek çok zulmün devam ettiğini ifade ederek şöyle devam etti:

        "Bütün duamız o soydaşlarımızla ve kardeşlerimizle. Onlar da tıpkı bizim gibi bağımsız ve hür bir şekilde kendi topraklarında ramazanlarını özgürce yaşasınlar, namazlarını kılsınlar, oruçlarını tutsunlar ve ben Türküm, ben Müslümanım desinler inşallah. Batı Trakya'da, kapısına Türk kelimesi yazdırmıyorlar. Türkçe tabela yok, Türk okulları kapatılıyor. Türk azınlığı yok etmeye çalışıyorlar. Onun için; ülkemizin ve devletimizin bağımsızlığımızın kıymetini bileceğiz."

        Depremle ilgili kentteki son durumu da değinen Destici, deprem bölgelerinde önemli bir gayret gösterildiğini, rezerv alan çalışmalarının da hızlanması gerektiğini ifade etti.

        Programa, BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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