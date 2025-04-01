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        Kahramanmaraş'ta uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hafif ticari aracın otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 04:39 Güncelleme: 01.04.2025 - 04:39
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        Kahramanmaraş'ta uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hafif ticari aracın otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        İ. K'nin (44) kullandığı 46 AFB 489 plakalı hafif ticari araç, Kürtül Mahallesi Kavkut Küme Evleri yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kontrolden çıktı.

        Savrulan araç, uçuruma yuvarlandı.

        Araçtan fırlayan İ. E. K. (11), yoldan geçen otomobili durdurarak yardım istedi.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, polis, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sürücü İ.K'nin öldüğünü belirleyen ekiplerce yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından bulundukları yerden çıkartılan eşi M.K. (34) ve oğlu A.K. (14) ile İ. E. K. kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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