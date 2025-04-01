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        Geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden Pazarcık İlçe Emniyet Müdür Vekili toprağa verildi

        Görev yaptığı Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Baran, (48) düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 19:02 Güncelleme: 01.04.2025 - 19:02
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        Geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden Pazarcık İlçe Emniyet Müdür Vekili toprağa verildi
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        Görev yaptığı Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Baran, (48) düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

        Pazarcık Devlet Hastanesi Morgu'nda alınan Baran'ın cenazesi, tören için görev yaptığı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

        Burada Türk bayrağına sarılı tabutun başında, annesi Beyaz, babası Ramazan, eşi Öznur, babalarının üniformalarını giyinen oğlu Mustafa ve kızı Zeynep Gökşen ile yakınları gözyaşı döktü.

        Saygı duruşu ve Baran'ın özgeçmişi okunması ve edinilen duaların ardından Baran'ın naaşı, cenaze namazı için Ulu Cami'ne getirildi.

        Baran, burada kılınan namazın ardından vasiyeti üzerine, 16 yıldır görev yaptığı Pazarcık ilçesindeki kabristana defnedildi.

        Törene, Baran'ın yakınlarının yanı sıra Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, kaymakamlar, belediye başkanları ve silah arkadaşları katıldı.

        Pazarcık İlçe Emniyet Müdür Vekili olarak görev yapan Emniyet Amiri Baran, dün görevi başındayken rahatsızlanmış, Pazarcık Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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