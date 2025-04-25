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        Depremde 103 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi D Blok'a ilişkin yargılama sürdü

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde Ebrar Sitesi D Blok'un yıkılması sonucu 103 kişinin ölmesine ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 15:15 Güncelleme: 25.04.2025 - 15:15
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        Depremde 103 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi D Blok'a ilişkin yargılama sürdü
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        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde Ebrar Sitesi D Blok'un yıkılması sonucu 103 kişinin ölmesine ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer tutuksuz sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

        Sanık Tepebaşı, önceki savunmalarını tekrar ederek "Kooperatif işi ekip işidir. Yönetim kurulu sadece genel kurula karşı sorumludur. Bana müteahhit denilmesini anlayamıyorum, inşaatın yapımına katılmadım." dedi.

        Duruşmada tanık olarak dinlenen H.İ, 2006 yılında D Blok altında iş yeri bulunduğunu ve o tarihten depreme kadar burada esnaflık yaptığını belirtti.

        H.İ, "2006'dan önce binanın yapım süreci hakkında bilgim yok. Kooperatifleri duyuyordum ancak detaylarını bilmiyordum. Depremden sonra geldiğimde binanın tamamen çöktüğünü gördüm." ifadelerini kullandı.

        Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 17 Haziran'a erteledi.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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