Kahramanmaraş'ta trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 19 bin 684 lira para cezası kesildi
Kahramanmaraş'ta trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek hareketler yapan motosiklet sürücüsüne 19 bin 684 lira ceza uygulandı.
Kahramanmaraş'ta trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek hareketler yapan motosiklet sürücüsüne 19 bin 684 lira ceza uygulandı.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir sürücünün motosikletiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşüren hareketler yapıp, bunları sosyal medya hesabında paylaştığını belirledi.
Plaka bilgilerinden tespit edilen sürücü R.K. yol uygulamasında yakalandı.
Ekipler, şüpheliye "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan 19 bin 684 lira ceza uyguladı.
Ayrıca R.K'nın sürücü belgesi daimi olarak iptal edilerek, motosiklet trafikten men edildi.
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