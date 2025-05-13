Kahramanmaraş'ta trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 19 bin 684 lira para cezası kesildi

Ayrıca R.K'nın sürücü belgesi daimi olarak iptal edilerek, motosiklet trafikten men edildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir sürücünün motosikletiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşüren hareketler yapıp, bunları sosyal medya hesabında paylaştığını belirledi.

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