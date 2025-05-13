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        Kahramanmaraş'ta trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 19 bin 684 lira para cezası kesildi

        Kahramanmaraş'ta trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek hareketler yapan motosiklet sürücüsüne 19 bin 684 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 14:03 Güncelleme: 13.05.2025 - 14:03
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        Kahramanmaraş'ta trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 19 bin 684 lira para cezası kesildi
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        Kahramanmaraş'ta trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek hareketler yapan motosiklet sürücüsüne 19 bin 684 lira ceza uygulandı.

        Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir sürücünün motosikletiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşüren hareketler yapıp, bunları sosyal medya hesabında paylaştığını belirledi.

        Plaka bilgilerinden tespit edilen sürücü R.K. yol uygulamasında yakalandı.

        Ekipler, şüpheliye "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan 19 bin 684 lira ceza uyguladı.

        Ayrıca R.K'nın sürücü belgesi daimi olarak iptal edilerek, motosiklet trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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