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        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 22:19 Güncelleme: 17.05.2025 - 22:19
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        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
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        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 7,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durumun meydana gelmediğini bildirdi.

        Ünlüer, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        "Göksun İlçemizde 4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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