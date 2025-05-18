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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Kahramanmaraş Kongresi'nde konuştu:

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin, "İnşallah terörün farklı bir sürümüne geçiş yapılmıyordur. Eğer böyle bir şey varsa bile 'onları doğduğuna pişman ederiz' diyerek bu sürece destek olduğumuzu ve olacağımızı ifade etmek istiyorum." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 17:21 Güncelleme: 18.05.2025 - 17:21
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Kahramanmaraş Kongresi'nde konuştu:
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin, "İnşallah terörün farklı bir sürümüne geçiş yapılmıyordur. Eğer böyle bir şey varsa bile 'onları doğduğuna pişman ederiz' diyerek bu sürece destek olduğumuzu ve olacağımızı ifade etmek istiyorum." dedi

        Erbakan, partisinin Batıpark Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Kahramanmaraş 3. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, milletten aldıkları destekle Yeniden Refah Partisinin Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduğunu söyledi.

        Terörsüz Türkiye'yi desteklediklerini belirten Erbakan, şöyle devam etti:

        "Geçtiğimiz günlerde PKK terör örgütü fesih kongresini gerçekleştirdi. Örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadelenin sonlandırılması kararını açıkladı. Yine bu kongrede PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdığını açıkladı. Böyle bir noktada diğer isimler altında yürütülen çalışmalar ne olacak? Diğer örgüt isimleri altında yürütülen terör faaliyetleri ne olacak? Suriye’nin kuzeyindeki PYD, YPG ve SDG ne olacak? İran'daki PJAK, Türkiye’de KCK adıyla faaliyet yürüten örgütün yapılanması ne olacak? Esas mesele, bütün bu isimler altında yürütülen faaliyetlerin tamamen sonlandırılmasıdır. PKK'nın uzantısı olan bütün illegal yapıların hep birlikte ortadan kaldırılmasıdır."

        Terörsüz Türkiye sürecini yakından takip ettiklerini dile getiren Erbakan, "Her şeye rağmen Yeniden Refah Partisi olarak ihtiyatlı bir iyimserlikle, 'inşallah başka bir hesapları yoktur, inşallah terörün farklı bir sürümüne geçiş yapılmıyordur, eğer böyle bir şey varsa bile onları doğduğuna pişman ederiz' diyerek bu sürece destek olduğumuzu ve olacağımızı ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

        Konuşmasının ardından Erbakan'a günün anısına hediye takdim edildi.

        Tek adaylı kongrede mevcut başkan Muhammed Aydoğar yeniden il başkanlığına seçildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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