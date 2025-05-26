Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş protokolü, İstiklalspor'un Nesine 2. Lig'e yükselmesini kutladı

        Kahramanmaraş protokolü, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, Nesine 3. Lig play-off final maçında Ayvalıkgücü Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek Nesine 2. Lig'e yükselen Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübü'nü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 00:33 Güncelleme: 26.05.2025 - 00:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş protokolü, İstiklalspor'un Nesine 2. Lig'e yükselmesini kutladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kahramanmaraş protokolü, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, Nesine 3. Lig play-off final maçında Ayvalıkgücü Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek Nesine 2. Lig'e yükselen Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübü'nü kutladı.

        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor'un gösterdiği azimle 2. Lig'e yükseldiğini belirterek, "Bu başarı, sadece bir maçın sonucu değil. Bu inananların, vazgeçmeyenlerin ve 'Bu şehir yeniden ayağa kalkacak' diyenlerin emeğidir. Sahada emek veren futbolcularımıza ve destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Yeni ligde başarılar Kahramanmaraş İstiklalspor. Yolunuz açık olsun." ifadesine yer verdi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de İstiklalspor'un şampiyonluğunun 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'a hayırlı olmasını temenni etti.

        Depremde, İstiklalspor'un 14 futbolcusunun hayatını kaybettiğini hatırlatan Görgel, şu ifadeleri kullandı:

        "İstiklalspor’umuz hamdolsun bugün play-off şampiyonu olarak 2. Lig'e yükseldi. O günden bugüne emek veren tüm kardeşlerime, kulüp yönetimimize, teknik heyete ve kahraman sporcularımıza teşekkür ediyorum. İstiklalspor'umuzun şampiyonluğu şehrimize hayırlı olsun."

        Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu ise elde edilen başarının sadece bir sportif başarı olmadığını, deprem nedeniyle yaşanan acıların, yitirilen canların ardından yeniden ayağa kalkmanın simgesi olduğunu belirterek, "Asrın felaketinde kaybettiğimiz İstiklalsporlu futbolcularımızı rahmetle anıyor, onların aziz hatıralarının bu başarıda yaşadığını biliyoruz. Yönetimimize, takımımıza, teknik heyetimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, İstiklalspor'umuzun 2. Lig yolculuğunda da başarılarının devamını diliyorum. Bu gurur hepimizin. Tebrikler aslanlar." paylaşımında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şampiyon Fenerbahçe Beko kupasını aldı!
        Şampiyon Fenerbahçe Beko kupasını aldı!
        Şampiyon kupasına kavuştu!
        Şampiyon kupasına kavuştu!
        Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe!
        Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe!
        Muslera ve Mertens'ten taraftarlara veda!
        Muslera ve Mertens'ten taraftarlara veda!
        Jasikevicius tarihe geçti!
        Jasikevicius tarihe geçti!
        Yenikapı'da unutulmaz şampiyonluk partisi!
        Yenikapı'da unutulmaz şampiyonluk partisi!
        Bu gurur Ali Koç'un!
        Bu gurur Ali Koç'un!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Dekoratif kemer can aldı
        Dekoratif kemer can aldı
        Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif İstanbul'da
        Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif İstanbul'da
        Sıcak yaz havası yön değiştiriyor, havalar yine soğuyor
        Sıcak yaz havası yön değiştiriyor, havalar yine soğuyor
        Eşini öldürüp, ihbar etti, başında bekledi
        Eşini öldürüp, ihbar etti, başında bekledi
        35 kişi kanyonda mahsur kaldı
        35 kişi kanyonda mahsur kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Uzman çavuş, babasını öldürdü! Kurşun yağdırdı!
        Uzman çavuş, babasını öldürdü! Kurşun yağdırdı!
        Altını erittiklerinde gerçek ortaya çıktı!
        Altını erittiklerinde gerçek ortaya çıktı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"

        Benzer Haberler

        İstiklalspor'un, Nesine 2. Lig'e yükselmesi Kahramanmaraş'ta sevinçle karşı...
        İstiklalspor'un, Nesine 2. Lig'e yükselmesi Kahramanmaraş'ta sevinçle karşı...
        Off-road tutkunları Elbistan'da deprem şehitleri için yarıştı
        Off-road tutkunları Elbistan'da deprem şehitleri için yarıştı
        Gurbetçi çift, 25.05.2025'te memleketleri Kahramanmaraş'ta dünyaevine girdi
        Gurbetçi çift, 25.05.2025'te memleketleri Kahramanmaraş'ta dünyaevine girdi
        Fransa'da baltayla öldürülen Hasan, Kahramanmaraş'ta toprağa verildi
        Fransa'da baltayla öldürülen Hasan, Kahramanmaraş'ta toprağa verildi
        Kahramanmaraş'ta ormanlık alanlara girişler yasaklandı
        Kahramanmaraş'ta ormanlık alanlara girişler yasaklandı
        Otomobil, halk otobüsüne çarptı: 1 ölü, 8 yaralı (2)
        Otomobil, halk otobüsüne çarptı: 1 ölü, 8 yaralı (2)