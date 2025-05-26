Kahramanmaraş protokolü, İstiklalspor'un Nesine 2. Lig'e yükselmesini kutladı

Kahramanmaraş protokolü, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, Nesine 3. Lig play-off final maçında Ayvalıkgücü Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek Nesine 2. Lig'e yükselen Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübü'nü kutladı.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor'un gösterdiği azimle 2. Lig'e yükseldiğini belirterek, "Bu başarı, sadece bir maçın sonucu değil. Bu inananların, vazgeçmeyenlerin ve 'Bu şehir yeniden ayağa kalkacak' diyenlerin emeğidir. Sahada emek veren futbolcularımıza ve destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Yeni ligde başarılar Kahramanmaraş İstiklalspor. Yolunuz açık olsun." ifadesine yer verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de İstiklalspor'un şampiyonluğunun 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'a hayırlı olmasını temenni etti.

Depremde, İstiklalspor'un 14 futbolcusunun hayatını kaybettiğini hatırlatan Görgel, şu ifadeleri kullandı:

"İstiklalspor’umuz hamdolsun bugün play-off şampiyonu olarak 2. Lig'e yükseldi. O günden bugüne emek veren tüm kardeşlerime, kulüp yönetimimize, teknik heyete ve kahraman sporcularımıza teşekkür ediyorum. İstiklalspor'umuzun şampiyonluğu şehrimize hayırlı olsun."