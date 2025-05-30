Depremde 44 kişinin öldüğü Said Bey Sitesi'ne ilişkin davanın sanıklarının yargılanması sürdü

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Said Bey Sitesi'nde 44 kişinin ölümüne ilişkin 2'si kamu görevlisi 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Hasan Çam, tutuksuz sanıklar M.K., H.İ.U., H.Y., S.B. ve A.Ö. ile müştekiler ve tarafların avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklardan M.Y. ve Y.K. ise bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Tutuklu sanık Hasan Çam, savunmasında, bilirkişi raporlarındaki bazı bulguların hatalı olduğunu ileri sürdü.

Sanıklardan M.Y., yapı denetim firmasında yardımcı kontrolör olarak görevlendirildiğini dile getirerek, "Tecrübesiz olmam nedeniyle sahaya gitmeyeceğim şekilde, yarım maaşla anlaştım. Tecrübeli kişilerin sahaya gideceği söylendi. Son iki bilirkişi raporunda şahsıma yönelik herhangi bir değerlendirme yer almamaktadır." ifadesini kullandı.

A.Ö. ise sadece iki kamu görevlisinin yargılanmasının yetersiz olduğunu ifade ederek, "Ruhsat süreci birçok birimin sorumluluğundadır. Bina mahallini denetleme görevimiz bulunmamaktadır. Bilirkişi raporlarında tutarsızlıklar vardır. Biz görevimizi mevzuata uygun şekilde yerine getirdik." dedi.