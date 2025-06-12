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        Kahramanmaraş'ta zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde zeytin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 14:44 Güncelleme: 12.06.2025 - 14:47
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        Kahramanmaraş'ta zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde zeytin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Tekerek Mahallesi'ndeki zeytin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangında çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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