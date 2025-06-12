Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Adreslerde yapılan aramada bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bu kapsamda, kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda C.Ö, H.S.O. ve M.F.K. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde satışı yapan veya kullanan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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