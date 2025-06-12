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        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 19:52 Güncelleme: 12.06.2025 - 19:52
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        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde satışı yapan veya kullanan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda C.Ö, H.S.O. ve M.F.K. gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramada bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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