Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş yabancı tur acentelerine tanıtıldı

        Türk Hava Yolları ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı işbirliğiyle Mezopotamya bölgesi şehirlerinin farklı ülkelerdeki tur acentesi temsilcilerine tanıtılması amacıyla başlatılan "İnfo-Tur" programı kapsamında 13 kişilik Çinli grup Kahramanmaraş'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 23:20 Güncelleme: 16.06.2025 - 23:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş yabancı tur acentelerine tanıtıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türk Hava Yolları ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı işbirliğiyle Mezopotamya bölgesi şehirlerinin farklı ülkelerdeki tur acentesi temsilcilerine tanıtılması amacıyla başlatılan "İnfo-Tur" programı kapsamında 13 kişilik Çinli grup Kahramanmaraş'a geldi.

        Çinli 13 faklı acente temsilcisinden oluşan heyet, İl Kültür Turizm Müdürlüğü koordinesinde termal turizm merkezleri, Başkonuş Yaylası, Ali Kayası Cam Teras, Geben Vadisi, Germenicia Antik Kent ve Tarihi Kapalı Çarşı'yı gezdi.

        Daha sonra kentteki bazı otelleri ziyaret ederek buralarda da çeşitli incelemelerde bulunan heyet, ardından geldiği Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi'ndeki sesli ve görsel efektler kullanılarak hazırlanan ve özel bölümde sergilenen uzunluğu 7, yüksekliği 5 metre olan antik fil iskeleti önünde fotoğraf çektirdi.

        İl Kültür Turizm Müdürü Eshabil Yıldız, AA muhabirine, Türk Hava Yolları işbirliğiyle hayata geçirilen programının çok yakın zamanda meyvelerini vereceğine inandığını belirtti.

        Gelen heyetin Çin'deki Turizm Acenteleri Grubu'ndan oluştuğunu anlatan Yıldız, Mezopotamya bölgesi şehirlerinin farklı ülkelerdeki tur acentesi temsilcilerine tanıtılması amacıyla ilk misafirlerini ağırlamanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.

        Haftaya Tayland'dan bir heyeti daha ağırlayacaklarını aktaran Yıldız, "Bugün itibarıyla şehrimize giren heyet, Başkonuş Yaylası'ndan Geben Milli Parkı'ndan Çam Teras Ali Kayası'ndan ve çeşitli otellerimizi, müzelerimizi, ören yerlerimizi ziyaret ederek şehrimizin turizm potansiyelini tanımış oldular. Biz bu sebeple hem şehrimizi ulusal anlamda hem de uluslararası anlamda tanıtarak ciddi anlamda turistlerin şehre gelmesini ve bu katma değerden şehrimizin yararlanmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

        Son olarak dondurma üreticileri tarafından dondurma şov yapılarak heyettekilere dünyaca ünlü Kahramanmaraş dondurması ikram edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran ve İsrail arasındaki çatışmada son durum
        İran ve İsrail arasındaki çatışmada son durum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump: İran çok geç olmadan masaya oturmalı
        Trump: İran çok geç olmadan masaya oturmalı
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        "ABD İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara dahil olmadı"
        "ABD İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara dahil olmadı"
        Dilan Polat’ın korumasına silahlı saldırı
        Dilan Polat’ın korumasına silahlı saldırı
        Serdal Adalı duyurdu: Beşiktaş'a dev gelir!
        Serdal Adalı duyurdu: Beşiktaş'a dev gelir!
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        16 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        16 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        Trump'tan 499 dolarlık telefon atağı!
        Trump'tan 499 dolarlık telefon atağı!
        Kyle Walker, Fenerbahçe'ye yakın!
        Kyle Walker, Fenerbahçe'ye yakın!
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Çığır açacak! Düşünceyi metne döken yapay zeka modeli geliştirildi
        Çığır açacak! Düşünceyi metne döken yapay zeka modeli geliştirildi
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        Yeni Papa için bir ilk
        Yeni Papa için bir ilk
        Elçin Sangu hakkında suç duyurusu
        Elçin Sangu hakkında suç duyurusu
        Türk erkeğinin Vogue sınavı (Hayır, dergi değil)
        Türk erkeğinin Vogue sınavı (Hayır, dergi değil)

        Benzer Haberler

        Otomobilin çarptığı yaya öldü, ehliyetsiz sürücü yakalandı
        Otomobilin çarptığı yaya öldü, ehliyetsiz sürücü yakalandı
        Kahramanmaraş'ta yarın yapılacak LGS sınavı için hazırlıklar tamamlandı
        Kahramanmaraş'ta yarın yapılacak LGS sınavı için hazırlıklar tamamlandı
        Depremde kaybettiği ailesiyle geçirdiği son Babalar Günü'nü unutamıyor
        Depremde kaybettiği ailesiyle geçirdiği son Babalar Günü'nü unutamıyor
        115 kişinin öldüğü Penta Park Sitesi davası sanığı: Sanki tek kusurlu bizle...
        115 kişinin öldüğü Penta Park Sitesi davası sanığı: Sanki tek kusurlu bizle...
        Depremde yıkılan Penta Park Sitesi 1. ve 3. blokla ilgili davanın görülmesi...
        Depremde yıkılan Penta Park Sitesi 1. ve 3. blokla ilgili davanın görülmesi...
        Fazilet Apartmanı davası avukatı: Fırıncı aynı zamanda yapı sahibi
        Fazilet Apartmanı davası avukatı: Fırıncı aynı zamanda yapı sahibi