Kahramanmaraş'ta şarampole devrilen bitkisel yağ yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
Kahramanmaraş'ta şarampole devrilen bitkisel yağ yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.
Kahramanmaraş'ta şarampole devrilen bitkisel yağ yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.
R.K. yönetimindeki 27 ATP 970 plakalı bitkisel yağ yüklü tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Pazarcık ilçesi Çöçelli mevkisinde şarampole devrilerek alev aldı.
Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü, Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatte yangını söndürdü, soğutma çalışması yaptı.
Yangın nedeniyle trafik ekiplerince bir süre ulaşıma kapatılan TAG Otoyolu Gaziantep batı gişeleri, söndürme çalışmalarının ardından kontrollü olarak açıldı.
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