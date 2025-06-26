Depremde 150 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi'ne ilişkin davada karar çıktı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 150 kişinin yaşamını yitirdiği Palmiye Sitesi'nin yıkılması nedeniyle binanın müteahhitlerinden Ali Babaoğlu, 21 yıl 9 ay, Hacı Mehmet Ersoy ise 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1'i tutuklu, 1'i firari 3 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Ali Babaoğlu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Ömer T. ile müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Firari sanık Hacı Mehmet Ersoy ise duruşmaya katılmadı.

Mahkemede son sözleri sorulan sanıklardan Ali Babaoğlu, bilinçli taksirle değil, taksirle yargılanmak istediğini belirtti.

Babaoğlu, "Biz Kahramanmaraş'ın saygın esnaflarındanız. Yıllardır eğitim aldım, büyük projelerde görevlerde bulundum. Mesleğimden pişman değilim, sadece görevimi yaptım. Tutuksuz yargılanmak istiyorum." dedi.