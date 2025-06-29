Kahramanmaraş'ta ambulansa yol vermeyen sürücü cep telefonuyla kaydedildi

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir otomobilin siren çalarak ilerleyen ambulansa yol vermemesi, 112 Acil Sağlık çalışanı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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