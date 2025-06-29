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        Kahramanmaraş'ta ambulansa yol vermeyen sürücü cep telefonuyla kaydedildi

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir otomobilin siren çalarak ilerleyen ambulansa yol vermemesi, 112 Acil Sağlık çalışanı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 02:00 Güncelleme: 29.06.2025 - 02:00
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        Kahramanmaraş'ta ambulansa yol vermeyen sürücü cep telefonuyla kaydedildi
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        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir otomobilin siren çalarak ilerleyen ambulansa yol vermemesi, 112 Acil Sağlık çalışanı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Gaziantep-Kahramanmaraş yolunda siren çalarak seyreden ambulans sürücüsü, kornaya da basarak önünde ilerleyen otomobilden yol vermesini istedi.

        Otomobil sürücüsü, ambulans şoförünün ısrarlarına rağmen yol vermedi.

        Ambulansta bulunan 112 Acil Sağlık çalışanı bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Görüntüyü kaydeden çalışan, "Ambulansa yol ver" ifadesiyle duruma tepki gösterdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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