Kahramanmaraş'ta minaredeki yuvasından düşen baykuş yavrusu ekiplerce yuvasına konuldu
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde cami minaresindeki yuvasından düşen baykuş yavrusu, sağlık kontrolünün ardından yeniden yuvasına konuldu.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde cami minaresindeki yuvasından düşen baykuş yavrusu, sağlık kontrolünün ardından yeniden yuvasına konuldu.
Güzelyurt Camisi'nin minaresine yuva yapan peçeli baykuşun yavrusu bulunduğu yerden düştü.
Yavruyu fark eden cami imamı Mustafa Çelik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünü arayarak yardım istedi.
Ekiplerce teslim alınan yavru, sağlık kontrolünün ardından yeniden yuvasına konuldu.
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