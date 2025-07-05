Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) destekleriyle düzenlenen yarışmanın ilk gününde 100'ün üzerinde sporcu, Edebiyat Yolu Grand Prix etabında pedal çevirdi.

Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 2. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı'nın ilk etabı tamamlandı.

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