Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Pınar Apartmanı ile ilgili davanın görülmesine devam edildi

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Pınar Apartmanı'ndaki 41 kişinin ölümüne ilişkin 1'i tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 15:24 Güncelleme: 09.07.2025 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Pınar Apartmanı ile ilgili davanın görülmesine devam edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Pınar Apartmanı'ndaki 41 kişinin ölümüne ilişkin 1'i tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka dosyadan tutuklu sanık N.K., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar O.P.Y. ve Ç.K. ile taraf avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı ise SEGBİS'te yaşanan teknik bir sorundan dolayı duruşmaya katılamadı.

        Sanıklar, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini ifade etti.

        Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 15 Ekim'e erteledi.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Boğaz'daki kaçak yapılara büyük yıkım kararı
        Boğaz'daki kaçak yapılara büyük yıkım kararı
        Dondurucudaki bebek cansız bedeninin annesi tespit edildi!
        Dondurucudaki bebek cansız bedeninin annesi tespit edildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kartalkaya'da 3'üncü gün! Savunmalar devam ediyor
        Kartalkaya'da 3'üncü gün! Savunmalar devam ediyor
        TFF açıkladı: Stadyumlara girişte yeni dönem!
        TFF açıkladı: Stadyumlara girişte yeni dönem!
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Orkun Kökçü'de sona doğru!
        Orkun Kökçü'de sona doğru!
        Yola aniden fırlayan geyik ölüme yol açtı!
        Yola aniden fırlayan geyik ölüme yol açtı!
        Osimhen'de mutlu son!
        Osimhen'de mutlu son!
        Aşkla moral arıyor
        Aşkla moral arıyor
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü
        Taremi sürprizi!
        Taremi sürprizi!
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        Yılan derisine ilginç talep
        Yılan derisine ilginç talep
        Birlikte görüntülendiler
        Birlikte görüntülendiler
        "Beyaz yakalı ev alma hayalini kaybetti"
        "Beyaz yakalı ev alma hayalini kaybetti"
        Riskli bölgelerde yaşayanlara kene uyarısı: Halsizlik, kas ağrısı, ateş varsa dikkat!
        Riskli bölgelerde yaşayanlara kene uyarısı: Halsizlik, kas ağrısı, ateş varsa dikkat!
        Ceketin altında Irina var
        Ceketin altında Irina var
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi öldü, 1 işçi...
        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi öldü, 1 işçi...
        Kahramanmaraş'ta iskelenin çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 2 işçi ağır yaraland...
        Kahramanmaraş'ta iskelenin çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 2 işçi ağır yaraland...
        Kahramanmaraşlı genç kadavradan nakille diyalizden kurtuldu
        Kahramanmaraşlı genç kadavradan nakille diyalizden kurtuldu
        Kahramanmaraş'ta sulama kanalına devrilen otomobildeki baba ve oğlu öldü, 2...
        Kahramanmaraş'ta sulama kanalına devrilen otomobildeki baba ve oğlu öldü, 2...
        Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
        Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
        Kahramanmaraş'ın "ticari kalbi"ndeki binalar tamamlandı
        Kahramanmaraş'ın "ticari kalbi"ndeki binalar tamamlandı