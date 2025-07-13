FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - Silah arkadaşları şehit polisin annesini 9 yıldır yalnız bırakmıyor

İZZET MAZI - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehit olan Kahramanmaraşlı özel harekat polisi Niyazi Ergüven'in silah arkadaşları, 9 yıldır annesi Saadet Ergüven'i yalnız bırakmıyor.

Görev yaptığı Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında tayini çıktığı gün darbecilerin bombalı saldırısında şehit olan Niyazi Ergüven, şehadetinin 9. yılında anılıyor.

Şehit Ergüven'in annesi Saadet Ergüven, AA muhabirine, oğlunun daha önce Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki hendek olaylarında bacağından yaralandığını söyledi.

Ergüven, yaklaşık 4 yıl Erzurum'da görev yapan oğlunun, darbe girişiminden bir yıl önce Ankara'ya tayin edildiğini ve bir süre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ekibinde görev yaptığını ifade etti.

Oğlunun arkadaşları tarafından çok sevildiğini belirten Ergüven, şunları kaydetti:

"Gölbaşı'na tayini çıktığında, ev arkadaşı olmak isteyen arkadaşına 'Benimle kalanlar ya şehit ya gazi olur.' demiş. O da 'Zaten ben şehitlik istiyorum arkadaş.' diye cevap vermiş. O sırada 200 kişi Diyarbakır’a gitmişlerdi ve orada 5-6 ay kaldılar. Bir çatışmada oğlum yaralandı. Orada da FETÖ'nün desteklediği teröristlerin bombalı saldırıları olmuştu. Oğlum, ağabeyini arayıp 'Ağabey ben yaralandım, kimse duymasın.' demiş. Ankara GATA'ya götürmüşlerdi. Gece vardığımızda bana 'Ağlama, burada en iyi durumda olan benim.' dedi."