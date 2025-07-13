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        FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - Silah arkadaşları şehit polisin annesini 9 yıldır yalnız bırakmıyor

        İZZET MAZI - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehit olan Kahramanmaraşlı özel harekat polisi Niyazi Ergüven'in silah arkadaşları, 9 yıldır annesi Saadet Ergüven'i yalnız bırakmıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 12:39 Güncelleme: 13.07.2025 - 12:50
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        FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - Silah arkadaşları şehit polisin annesini 9 yıldır yalnız bırakmıyor
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        İZZET MAZI - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehit olan Kahramanmaraşlı özel harekat polisi Niyazi Ergüven'in silah arkadaşları, 9 yıldır annesi Saadet Ergüven'i yalnız bırakmıyor.

        Görev yaptığı Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında tayini çıktığı gün darbecilerin bombalı saldırısında şehit olan Niyazi Ergüven, şehadetinin 9. yılında anılıyor.

        Şehit Ergüven'in annesi Saadet Ergüven, AA muhabirine, oğlunun daha önce Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki hendek olaylarında bacağından yaralandığını söyledi.

        Ergüven, yaklaşık 4 yıl Erzurum'da görev yapan oğlunun, darbe girişiminden bir yıl önce Ankara'ya tayin edildiğini ve bir süre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ekibinde görev yaptığını ifade etti.

        Oğlunun arkadaşları tarafından çok sevildiğini belirten Ergüven, şunları kaydetti:

        "Gölbaşı'na tayini çıktığında, ev arkadaşı olmak isteyen arkadaşına 'Benimle kalanlar ya şehit ya gazi olur.' demiş. O da 'Zaten ben şehitlik istiyorum arkadaş.' diye cevap vermiş. O sırada 200 kişi Diyarbakır’a gitmişlerdi ve orada 5-6 ay kaldılar. Bir çatışmada oğlum yaralandı. Orada da FETÖ'nün desteklediği teröristlerin bombalı saldırıları olmuştu. Oğlum, ağabeyini arayıp 'Ağabey ben yaralandım, kimse duymasın.' demiş. Ankara GATA'ya götürmüşlerdi. Gece vardığımızda bana 'Ağlama, burada en iyi durumda olan benim.' dedi."

        Yaralanan oğlunun hava değişimi için yanına geldiğini belirten Ergüven, oğlunun yaklaşık 4 ay raporlu kaldığını ancak "Çalışmadan maaş almak bana doğru gelmiyor." diyerek göreve dönme kararı aldığını, gidişinden bir hafta sonra ise şehadet haberini aldığını anlattı.

        Oğlunun mesleğini ve vatanını çok sevdiğini dile getiren Ergüven, şöyle devam etti:

        "O gece herkesin tayini çıkmış, herkes birbirine helallik vermiş. Oğlumun tayini de Kahramanmaraş'a çıkmıştı. 'Artık çok bir şey yapamazsın, masabaşı göreve verelim seni.' demişler. Helalleşmişler. Gece de bir arkadaşının doğum gününü kutlayacaklarmış. 'Yetişin, görev var.' demişler. Ondan sonra da bir daha haber gelmedi."

        - Silah arkadaşlarından vefa

        Anne Ergüven, oğlunun arkadaşlarının zaman zaman ziyaretine geldiğini, telefonla aradıklarını, bayramlarda hatırını sorduklarını anlattı.

        Şehit annesi olduğu için gururlu olduğunu ifade eden Ergüven, "Sağ olsunlar, arkadaşları hep arıyor. Bazen görüntülü konuşuyoruz. 'Anam nasılsın?' diyorlar. 'Niyazi şöyleydi, böyleydi.' diye anılarını anlatıyorlar. Samsun'dan, İzmir'den arayanlar oluyor. Bayramlarda, özel günlerde unutmuyorlar. Onların ilgisi bana güç veriyor." diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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