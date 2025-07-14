Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta "Asker-Sivil İlişkileri, Müdahaleler ve 15 Temmuz'u Anmak" konferansı düzenlendi

        Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Asker-Sivil İlişkileri, Müdahaleler ve 15 Temmuz'u Anmak" konulu konferans gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 16:35 Güncelleme: 14.07.2025 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta "Asker-Sivil İlişkileri, Müdahaleler ve 15 Temmuz'u Anmak" konferansı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Asker-Sivil İlişkileri, Müdahaleler ve 15 Temmuz'u Anmak" konulu konferans gerçekleştirildi.

        Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'ndaki konferansın açılışındaki konuşmasında, 15 Temmuz'un bir milat ve dönüm noktası olduğunu söyledi.

        15 Temmuz'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük liderliğinin yanı sıra milleti sokaklara, meydanlara davet etmesiyle başlayan destanın adı olduğunu dile getiren Bakan, şöyle konuştu:

        "Çünkü bu hainlerin hesaplayamadığı bir husus vardı. Bu milletin elinden bayrağını alamayacaklarını, minarelerinden ezanı susturamayacaklarını, gönüllerindeki iman ve vatan sevgisini asla yok edemeyeceklerini hesap edememişlerdi. Dolayısıyla 15 Temmuz'u unutmamak, hainlerin ve teröristlerin o gece yaptıklarını ve sonrasında yapmaya çalıştıkları ihanetleri yeni nesillere, gençlere hatırlatmak ve anlatmak için bu etkinlikleri düzenliyoruz."

        Konferans, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Hikmet Zabun'un konuşmasıyla devam etti.

        Programa, İl Müftü Vekili Mustafa Turgut, akademisyenler ve idari personel katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        17.kattan çatıya çıkmak isterken can verdiler!
        17.kattan çatıya çıkmak isterken can verdiler!
        Anız yangını kara yolunu kapattı!
        Anız yangını kara yolunu kapattı!
        Kartalkaya davasında ikinci hafta!
        Kartalkaya davasında ikinci hafta!
        Ahmet Özer'e terör davasında tahliye kararı
        Ahmet Özer'e terör davasında tahliye kararı
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Solskjaer'den Jadon Sancho açıklaması!
        Solskjaer'den Jadon Sancho açıklaması!
        En çok göç alan ve veren şehirler
        En çok göç alan ve veren şehirler
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        Yapay zeka Sezen Aksu’dan daha güzel şarkı söyleyecek mi?
        Yapay zeka Sezen Aksu’dan daha güzel şarkı söyleyecek mi?
        Yer altı görüntüleme radarıyla tarlada tespit edildi!
        Yer altı görüntüleme radarıyla tarlada tespit edildi!
        Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
        Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Osimhen'de karar haftası!
        Osimhen'de karar haftası!
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem
        Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?

        Benzer Haberler

        Türk Kızılay Kahramanmaraş'ta aşure dağıttı
        Türk Kızılay Kahramanmaraş'ta aşure dağıttı
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
        Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 48 şüpheli tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 48 şüpheli tutuklandı
        Yazıcıoğlu ailesinden eski Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı hakkında suç...
        Yazıcıoğlu ailesinden eski Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı hakkında suç...
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Eniştesini öldüren şüpheli, mısır tarlasında yakalandı
        Eniştesini öldüren şüpheli, mısır tarlasında yakalandı