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        Kene avcısı kınalı kekliklere dürbünlü, fotokapanlı ve dronlu takip

        İZZET MAZI - Kahramanmaraş'ta halkalandıktan sonra doğaya bırakılan 200 kınalı keklik, keneyle mücadeledeki rolünün belirlenmesi amacıyla iki yıl takip edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 11:04 Güncelleme: 01.08.2025 - 11:04
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        Kene avcısı kınalı kekliklere dürbünlü, fotokapanlı ve dronlu takip
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        İZZET MAZI - Kahramanmaraş'ta halkalandıktan sonra doğaya bırakılan 200 kınalı keklik, keneyle mücadeledeki rolünün belirlenmesi amacıyla iki yıl takip edilecek.

        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Iğdır Üniversitesi'nde görevli 5 akademisyen, "Kınalı Keklik Popülasyonlarının Halkalama Yöntemiyle İzlenmesi ve Korunması Projesi"ni hayata geçirdi.

        Proje kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Kapıçam Kınalı Keklik Üretim Merkezi'nde üretilen 200 kınalı keklik, ayaklarına üzerinde seri numarası bulunan halkalar takılarak Afşin ilçesi kırsalında doğaya bırakıldı.

        Uzmanlar, kınalı keklikleri keneyle mücadeledeki etkilerini belirlemek amacıyla dron, fotokapan ve dürbünlerle takip etmeye başladı.

        - İki yılda 10 bin kekliğin doğaya salınması hedefleniyor

        ERÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağrı Çağlar Sinmez, AA muhabirine, iki yılda 10 bin kekliğin doğaya bırakılmasının hedeflendiğini söyledi.

        İlerleyen zamanda Göksu ve Elbistan ilçeleri kırsalına da kekliklerin bırakılacağını belirten Sinmez, hayvanları takip edeceklerini ifade etti.

        Son dönemde ülkede Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının görüldüğünü hatırlatan Sinmez, bazı vatandaşların bu nedenle hayatını kaybettiğini belirtti.

        Keneyle mücadelede doğal yöntemin önemine işaret eden Sinmez, şunları kaydetti:

        "Keklikler, doğal yaşamda kenelerle mücadelede hem konakçı yani vektör hem de kenelerle beslenen bir canlıdır. Proje çerçevesinde keneyle mücadelede kekliklerin önemi nedir, gerçekten etkili midir, bunu test edeceğiz, gözlemleyeceğiz. Her zaman teorimiz şudur: Doğada ne kadar canlı hayvan varsa, insanlara kenelerin tutunma olasılığı o kadar azalır. Bu çalışmayla keklikler gerçekten keneleri yer mi, yemez mi, yeme oranları nelerdir, bunları tespit etmiş olacağız."

        - Keklikler iki yıl izlenecek

        Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Atalay da ilk etapta 200 kekliğin Afşin ilçesi kırsalında doğaya bırakıldığını kaydetti.

        Proje kapsamında yetiştirilecek 10 bin kekliğin 5 bininin bu yıl, kalan kısmının ise gelecek yıl doğaya salınacağı bilgisini paylaşan Atalay, şu bilgileri paylaştı:

        "Avcılarımızla ve bölgedeki köy halkıyla yapacağımız görüşmelerde, doğaya bırakılan kekliklerin ne kadarının bölgede kaldığını, ne kadarıyla karşılaşıldığını tespit edeceğiz. Elde ettiğimiz bu verileri teknolojik takip yöntemleriyle karşılaştırarak, kekliklerin bölgeye ne derece adapte olduğunu iki yılın sonunda belirlemiş olacağız."

        KSÜ Göksun Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Çağrı Özgür Özkan ise projenin amacını, kekliklerin takibi, doğaya adaptasyonu, popülasyonun sürekliliği ve 'keklik kene yer mi, yemez mi?' gibi sorulara bilimsel yanıt aramak olarak özetledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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