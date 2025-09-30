Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda, 1400 paket gümrük kaçağı sigara, 280 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi ve 11 şüpheliyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

