        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Bakırcılığın Kahramanmaraş'taki son temsilcileri mesleği yaşatmaya çalışıyor

        GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş'ta bakırcılık mesleğinin son temsilcileri, çocukken başladıkları zanaatı geleneksel yöntemlerle sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 12:02 Güncelleme: 20.11.2025 - 12:02
        Ustaların sabahın erken saatlerinde tezgahların başına geçmesiyle Bakırcılar Çarşısı'nda çekiç sesleri yankılanıyor.

        Çarşıda daha çok mevcut bakır eşyaların bakım ve tamir işini yapan ustalar, nadiren sipariş üzerine yeni ürünler üretiyor.

        Kentteki son bakır ustalarından 56 yaşındaki Orhan Kavasoğlu, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ın önde gelen el sanatlarından bakırcılığın bugün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu anlattı.

        Bakırcılıkla 44 yıldır uğraştığını artık yeni çırakların yetişmediğini dile getiren Kavasoğlu, şöyle konuştu:

        "Eskiden bu çarşıda 30 dükkan vardı. Her dükkandan çekiç sesleri gelirdi. Artık bu sesler azaldı, çünkü yetişen eleman yok. Biz mesleği ayakta tutmaya çalışıyoruz. Ben 56 yaşındayım, 65 yaşına kadar gücüm yettiği sürece çekiç vuracağım. Kahramanmaraş'ta şu anda yalnızca 3 usta kaldık. Bakırda eleman yetişmediği için son nesle geldiğimizden dolayı biraz zorlanıyoruz. Meslek bitmek üzere. Bizden sonra da bakırcılığı yürütecek kimse kalmayacak. Geçlerimiz temiz, masa başında iş istiyorlar, bedenen güç gerektiren bir mesleği tercih etmiyorlar. Bakırcılık mesleğinin benim gördüğüm kadarıyla 10 yılı var, ondan sonra bu işi yapacak eleman bulamayız."

        Kavasoğlu, mesleğin geçmişte babadan oğula aktarıldığını ancak kendisinin erkek çocuğu olmadığı için bu geleneği sürdüremediğini belirtti.

        - "Eskiden her ustanın 3-5 çırağı olurdu"

        Bakırcılığın son ustalarından 52 yaşındaki Sedat Büyükçıkrıkçı da mesleğin geldiği noktayı "eriyen mum"a benzetti.

        Yeni neslin bakırcılığı tercih etmemesi nedeniyle mesleğin bitme noktasına geldiğini dile getiren Büyükçıkrıkçı, "Kahramanmaraş'ta el sanatları içinde bakırcılıkta sadece 3 usta kaldı ve onların en genci benim. Eskiden her ustanın 3-5 çırağı olurdu. Ustaların kimi mesleği bıraktı kimi vefat etti. Biz kolumuza altın bilezik diye taktığımız mesleği yaşatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

