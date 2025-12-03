Kahramanmaraş'ta pompalı tüfekle ateş edilen iş yeri ve otomobilde hasar oluştu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir iş yeri ile önünde park halinde bulunan otomobile saldırı düzenleyen şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Üngüt Mahallesi 71056. Sokak'ta konfeksiyon üzerine faaliyet gösteren bir iş yerine pompalı tüfek ile ateş edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, iş yerinin camlarına ve önünde park halindeki bir otomobile saçma isabet ettiğini tespit etti.

Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.