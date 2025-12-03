Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta pompalı tüfekle ateş edilen iş yeri ve otomobilde hasar oluştu

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir iş yeri ile önünde park halinde bulunan otomobile saldırı düzenleyen şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 22:18 Güncelleme: 03.12.2025 - 22:18
        Kahramanmaraş'ta pompalı tüfekle ateş edilen iş yeri ve otomobilde hasar oluştu
        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir iş yeri ile önünde park halinde bulunan otomobile saldırı düzenleyen şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Üngüt Mahallesi 71056. Sokak'ta konfeksiyon üzerine faaliyet gösteren bir iş yerine pompalı tüfek ile ateş edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        Ekipler, iş yerinin camlarına ve önünde park halindeki bir otomobile saçma isabet ettiğini tespit etti.

        Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

