Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Haberleri

        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 37 şüpheliye tutuklama

        Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 37 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 11:23 Güncelleme: 16.01.2026 - 11:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 37 şüpheliye tutuklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 37 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 39 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Aramalarda, yaklaşık 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 3 bin 317 sentetik ecza hapı ile çeşitli miktarlarla uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 37'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        6 saniyede kanlı infaz! Avukat Serdar Öktem'e saldırının görüntüsü çıktı!
        6 saniyede kanlı infaz! Avukat Serdar Öktem'e saldırının görüntüsü çıktı!
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu teklifine ret!
        Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu teklifine ret!
        ABD'de ICE karşıtı protestolar sürüyor
        ABD'de ICE karşıtı protestolar sürüyor
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Eski eşimi rahatsız ettin" cinayeti!
        "Eski eşimi rahatsız ettin" cinayeti!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Mihriban Yılmaz cinayetinde kan donduran iddialar!
        Mihriban Yılmaz cinayetinde kan donduran iddialar!
        "Türkiye ve Körfez ülkeleri İran'a yönelik saldırıdan vazgeçirmede etkili oldu"
        "Türkiye ve Körfez ülkeleri İran'a yönelik saldırıdan vazgeçirmede etkili oldu"
        Trump'tan Machado'ya: Çok güzel bir jest
        Trump'tan Machado'ya: Çok güzel bir jest
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        Miras davası sonuçlandı
        Miras davası sonuçlandı
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Fahiş site aidatlarına son
        Fahiş site aidatlarına son
        Leyla için adalet zamanı!
        Leyla için adalet zamanı!
        Türkiye’nin teknoloji merkezi Ankara
        Türkiye’nin teknoloji merkezi Ankara

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş Doğukent'te yerinde dönüşümle yüzlerce konut inşa ediliyor
        Kahramanmaraş Doğukent'te yerinde dönüşümle yüzlerce konut inşa ediliyor
        Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı
        Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı
        Kahramanmaraş'ta aranan 3 hükümlü yakalandı
        Kahramanmaraş'ta aranan 3 hükümlü yakalandı
        Başkan Toptaş'a karne programında doğum günü sürprizi
        Başkan Toptaş'a karne programında doğum günü sürprizi
        Kahramanmaraş'ta çocuklar için yeni yaşam alanı
        Kahramanmaraş'ta çocuklar için yeni yaşam alanı
        Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 12 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor
        Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 12 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor