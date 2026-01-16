Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 37 şüpheliye tutuklama

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 37 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 39 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalarda, yaklaşık 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 3 bin 317 sentetik ecza hapı ile çeşitli miktarlarla uyuşturucu ele geçirildi. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 37'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.