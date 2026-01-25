Habertürk
        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta köprüden düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin köprüden düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 01:51 Güncelleme: 25.01.2026 - 01:51
        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta köprüden düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin köprüden düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        A.K. idaresindeki 09 ALN 491 plakalı otomobil, Yörükselim Mahallesi Hikmet Kabakçı Bulvarı'nda bulunan Akdere Köprüsü'nden düştü.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Y.E.Ç, M.Y, Y.D. ve E.Y. yaralandı.

        Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan 20 yaşındaki E.Y, kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası'nda müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

