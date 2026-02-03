Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Haberleri

        CHP Genel Başkanı Özel, Kahramanmaraş'ta Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Artık bir devir kapanmaktadır, yeni bir devir açılmaktadır. Algı siyasetinin dönemi bitmektedir, gerçek siyasetin dönemi başlamaktadır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 18:24 Güncelleme: 03.02.2026 - 18:24
        CHP Genel Başkanı Özel, Kahramanmaraş'ta Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Artık bir devir kapanmaktadır, yeni bir devir açılmaktadır. Algı siyasetinin dönemi bitmektedir, gerçek siyasetin dönemi başlamaktadır." dedi.

        Partisinin Kahramanmaraş'taki Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen Grup Toplantısı'nda konuşan Özel, deprem bölgesinde verilen sözlerin yerine getirilmediğini ve insanların çaresizliğinden faydalanılarak oy istendiğini savundu.

        Konteynerlerde 270 bin kişinin yaşamaya devam ettiğini belirten Özel, "Bir yıl bitti biz buradaydık. Tüm Türkiye'de yüzde 2,7'si bitmişti evlerin. İkinci yıl bitti, tüm Türkiye'de 11 ilde yüzde 30'u bitmişti evlerin. Üçüncü yıl bitti, evlerin yüzde 70'i bitmiş." diye konuştu.

        Özel, "Osmaniye'de gittim, Gaziantep'te gittim konteynerde yaşayan toplam 270 bin kişi var. Kiracılara ev yok, kiracıda para yok, eve girmeye imkan yok. Bakan Kurum, milletvekillerinin gözüne bakarak Meclis'te komisyonda 'O kadar çok ev yaptık ki şu anda deprem bölgesinde kiracılar için 5 bin liraya kiralık konut var' diyor. Dün Osmaniye'de sordum. En ucuzu 15, ortalama 20. Gaziantep'te sordum. En ucuzu 16, 17 ortalama 22 bin." ifadelerini kullandı.

        Kahramanmaraş'ta da en düşük kiranın 15-20 bin lira olduğunu dile getiren Özel, iktidarı eleştirerek, "Artık bir devir kapanmaktadır, yeni bir devir açılmaktadır. Algı siyasetinin dönemi bitmektedir, gerçek siyasetin dönemi başlamaktadır. Bakan evlatlarının devri bitmektedir, vatan evlatlarının iktidarı gelmektedir." dedi.

        6 Şubat depremlerinin ikinci yılında geçen sene Elbistan'a geldiğini, bir mevlit programına katıldığını belirten Özel, burada dua yapan hocanın yerinin değiştirildiğini iddia etti.

        (Bitti)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

