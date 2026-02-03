6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Deprem, vefat, tedavi zorluklarını sporla aştı, milli takımla gururlandı

SİNAN DORUK/GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan ve yaklaşık 1480 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nden kurtarılan 15 yaşındaki Ayşe Sudem Akçam, azmiyle tutunduğu hedefinin zirvesine 1 yıldır formasını giydiği Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı ile ulaştı.



Depremde annesini kaybeden Ayşe Sudem Akçam, deprem öncesi A Milli Voley Takımı'nda yer alma hayaliyle voleybola yöneldi. Ayşe Sudem, deprem sonrasında, doktorların "5 yıl yürüyemez" demesine ve 13 gün yoğun bakımda kalmasına rağmen hedefinden vazgeçmedi.



Azmi ve kararlılığıyla hayata tutunan genç sporcu, yoğun fizik tedavi sürecinin ardından 9 ay sonra yeniden yürümeye, 1 yıl sonra ise voleybola tekrar başladı.



Tedavilerinin ardından ilk adımlarını Anadolu Ajansı