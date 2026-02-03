Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Kahramanmaraş'ın yeniden inşasında depremzede mimar ve mühendisler de yer aldı

        SİNAN DORUK - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından başlatılan yeniden inşa çalışmalarında, afetten doğrudan etkilenen mimar ve mühendisler aktif görev üstlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 11:09 Güncelleme: 03.02.2026 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Kahramanmaraş'ın yeniden inşasında depremzede mimar ve mühendisler de yer aldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SİNAN DORUK - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından başlatılan yeniden inşa çalışmalarında, afetten doğrudan etkilenen mimar ve mühendisler aktif görev üstlendi.

        Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma yol açtığı kentte, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. koordinesinde yürütülen projelerde görev alan depremzede mimar ve mühendisler, kentin ticari merkezlerinde yükselen 2 bin 677 iş yerinin hayata geçirilmesinde rol aldı.

        Depremde evlerini ve yakınlarını kaybeden mimar ve mühendisler, bir yandan mesleklerini icra ederken, diğer yandan da yaşadıkları kentin yeniden ayağa kaldırılmasına katkı sunmanın sorumluluğunu üstlendi.

        Trabzon Caddesi, Azerbaycan Bulvarı ve Anka Konutları başta olmak üzere bu bölgeler kentin ticari hayatının merkezinde yeniden yer alacak.

        Deprem sonrası kendi şehirlerinin imarında görev alan mimar ve mühendisler tarafından, kent merkezinde 2 bin 570, Anka Konutları bölgesinde ise 107 iş yeri inşa edildi.

        Emlak Konut GYO'nun projelerinde görev alan makine mühendisi Rüveyda Söker, AA muhabirine, 6 Şubat sabahı şiddetli bir sarsıntıyla uyandıklarını ve aile bireylerinin yardımıyla evden çıktıklarını söyledi.

        Çarşıya indiklerinde büyük bir yıkımla karşılaştıklarını dile getiren Söker, depremde yakınlarını ve ilkokul arkadaşını kaybettiğini ifade etti.

        Kahramanmaraşlı olarak kentin yeniden inşasında görev almanın kendisi için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu dile getiren Söker, şöyle konuştu:

        "Biz yıkılan şehrimizin hayatta kalan çocuklarıyız. Geleceğimizi inşa etmek için çabalıyoruz. Vatandaşlarımıza sıcak bir yuva kurabilmek için 7/24 çalışıyoruz. Bunu kaliteli ve özverili bir şekilde Emlak Konut bünyesinde yapmaktayız. Her şeyden önce bir Kahramanmaraşlı olarak bu şehrin inşasında görev almak, insanlarımızın ihtiyacı olan konutların yanı sıra işyerlerinin yeniden yapılmasında emeklerimin bulunması benim için ayrı bir gurur."

        Esnafın konteyner iş yerlerinden kalıcı alanlara taşınmasının en önemli hedefleri arasında olduğunu vurgulayan Söker, "Depremin üçüncü yılındayız ve kısa sürede esnaflarımızın işyerleri ve konutlarının anahtar teslimini yaptık. Bunu Emlak Konut bünyesinde başarmak benim için çok değerli. Bu deprem sadece 1 şehirde değil 11 şehirde oldu. O yüzden buraları yeniden yapılandırmak, ayağa kaldırmak çok önemliydi. Bunun bir parçası olmak beni mutlu ediyor." diye konuştu.

        Mimar Nuh Eren Sağır da kendi memleketinin ihyası ve inşası için depremi yaşadığı kentte görev aldığını dile getirdi.

        Kontrolör olarak görev yaptığını anlatan Sağır, depremzedelerin en güvenli ve kaliteli yapılara kavuşması için titizlikle çalıştıklarını belirtti.

        Trabzon Caddesi’nin deprem öncesinde kentin ticaret merkezi olduğunu anımsatan Sağır, şu ifadeleri kullandı:

        "Eskiden (depremden önce) hatırlıyorum Trabzon Caddesi çok kalabalık olurdu, ticaretin kalbiydi burası. Bizler de alışveriş için buraya gelirdik. Buraların eskisi gibi olacağını görmek, aynı canlılığa kavuşmasını görecek olmak bizim için büyük bir gurur. Bunu da Emlak Konut aracılığıyla hızlı ve güvenli bir şekilde başardık. İnşallah en kısa sürede buralarda yerleşimleri sağlayacağız. Burası eskisi gibi cıvıl cıvıl, dolu bir hal alacak. Depremzede bir birey olarak buranın yeniden ayağa kalkmasına katkı vermek bende hem bir görev hem de büyük bir sorumluluk bilinci oluşturdu. Bunda katkımın olması benim için ayrı bir gurur."

        İnşaat mühendisi Osman Fatih Narlıoğlu ise şehrin yeniden ayağa kaldırılmasında ve insanların güvenli yapılara kavuşturulmasında görev aldığı için mutlu olduğunu vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Otomobil satışları yıla hızlı başladı
        Otomobil satışları yıla hızlı başladı
        Akılalmaz olay! Isınmak istedi 5 aracı yaktı!
        Akılalmaz olay! Isınmak istedi 5 aracı yaktı!
        "F.Bahçe klas ayaklarıyla kazandı"
        "F.Bahçe klas ayaklarıyla kazandı"
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        Bedeni parçalanıp poşetlere konulmuştu... Kesik başı 3 km uzağa bırakmış!
        Bedeni parçalanıp poşetlere konulmuştu... Kesik başı 3 km uzağa bırakmış!
        Sokakta kanlı pusu... Özlem'in katili yakalandı!
        Sokakta kanlı pusu... Özlem'in katili yakalandı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        SpaceX, yapay zeka şirketi xAIyı bünyesine kattı
        SpaceX, yapay zeka şirketi xAIyı bünyesine kattı

        Benzer Haberler

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremzede aşçı, kendisini hayata bağla...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremzede aşçı, kendisini hayata bağla...
        Oğlu depremde hayatını kaybetti, baba binden fazla canın kurtarılmasına önc...
        Oğlu depremde hayatını kaybetti, baba binden fazla canın kurtarılmasına önc...
        Kahramanmaraş'ta depremin üçüncü yılı nedeniyle 6 Şubat'ta eğitime ara veri...
        Kahramanmaraş'ta depremin üçüncü yılı nedeniyle 6 Şubat'ta eğitime ara veri...
        Kahramanmaraş'ta kamu kurum çalışanları ile öğrencilere 6 Şubat'ta deprem i...
        Kahramanmaraş'ta kamu kurum çalışanları ile öğrencilere 6 Şubat'ta deprem i...
        Konteynerde çıkan yangın söndürüldü
        Konteynerde çıkan yangın söndürüldü
        Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı