Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Kahramanmaraş'ta meslek liselerinde depreme rağmen üretim arttı

        GÖKHAN ÇALI - 6 Şubat 2023'teki depremlerde eğitim altyapısının ağır hasar gördüğü Kahramanmaraş'ta, mesleki ve teknik Anadolu liseleri üretim faaliyetlerini sürdürerek döner sermaye gelirlerini artırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 11:10 Güncelleme: 04.02.2026 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Kahramanmaraş'ta meslek liselerinde depreme rağmen üretim arttı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        GÖKHAN ÇALI - 6 Şubat 2023'teki depremlerde eğitim altyapısının ağır hasar gördüğü Kahramanmaraş'ta, mesleki ve teknik Anadolu liseleri üretim faaliyetlerini sürdürerek döner sermaye gelirlerini artırdı.

        Kentte İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunan 12 mesleki ve teknik Anadolu lisesinde, deprem sonrası eğitim öğretim devam ederken öğrenciler mobilya, metal, elektrik-elektronik, bilişim, tekstil ile yiyecek ve içecek hizmetleri alanlarında üretim yaptı.

        Okullardaki atölyelerde gerçekleştirilen üretimlerle öğrenciler, mesleki becerilerini geliştirmenin yanı sıra kentin ekonomik toparlanma sürecine katkı sağladı.

        - Depreme rağmen döner sermaye gelirleri katlandı

        Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Menderes İbik, AA muhabirine, meslek liselerinin depremin ardından yalnızca eğitim öğretimi değil, üretimi de aksatmadan sürdürdüğünü söyledi.

        6 Şubat depremlerinde okul binalarının ve eğitim altyapısının ciddi hasar aldığını hatırlatan İbik, buna rağmen üretim kapasitesinin her yıl artırıldığını belirtti.

        İbik, Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren 12 meslek lisesinin döner sermaye gelirlerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

        "6 Şubat depremlerinin merkez üssü olarak eğitim altyapısı ve okul binaları açısından ağır hasarlar almış, eğitim faaliyetleri büyük bir fedakarlık ve dayanışma ile sürdürülmüştür. Bu süreçte meslek liselerimiz, yalnızca eğitim öğretime devam etmekle kalmamış, üretim kapasiteleriyle ilimizin yeniden yapılanma sürecine de önemli katkılar sunmuştur. Bu kapsamda 12 meslek lisemiz, üretim ve hizmet faaliyetlerini her yıl artırarak önemli bir başarı ortaya koymuştur. Döner sermaye gelirleri 2021'de 6 milyon 573 bin lira iken 2022'de 12 milyon 175 bin 205 liraya, 2023'te 20 milyon 176 bin 199 liraya, 2024'te 48 milyon 177 bin 895 liraya, 2025 yılında ise 54 milyon 996 bin 867 liraya yükselmiştir."

        İbik, öğrencilerin üretim süreçlerine aktif olarak katıldığını, döner sermayeden pay aldıklarını ve bu sürecin mezuniyet sonrası istihdam açısından önemli bir deneyim sunduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
        Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Anneden yürek yakan çağrı! Korkutan bekleyiş!
        Anneden yürek yakan çağrı! Korkutan bekleyiş!
        Elon Musk'tan İspanyol Başbakan Sanchez'e: Faşist bir zalim
        Elon Musk'tan İspanyol Başbakan Sanchez'e: Faşist bir zalim
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi
        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi
        Kazanın ardından 2 kişi araçtan indi! Kaderin böylesi...
        Kazanın ardından 2 kişi araçtan indi! Kaderin böylesi...
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        SGK’dan tecil kolaylığı
        SGK’dan tecil kolaylığı
        Trump muhabire tepki gösterdi
        Trump muhabire tepki gösterdi

        Benzer Haberler

        Depremin merkezinde 04.17'ye ayarlanan saatler acıyı yeniden hatırlattı
        Depremin merkezinde 04.17'ye ayarlanan saatler acıyı yeniden hatırlattı
        Kahramanmaraş'ta yol bakım ve onarım çalışmaları
        Kahramanmaraş'ta yol bakım ve onarım çalışmaları
        Depremde eşi ve 2 çocuğunu kaybeden baba: "Bir acının bekçisi oldum, varken...
        Depremde eşi ve 2 çocuğunu kaybeden baba: "Bir acının bekçisi oldum, varken...
        Kahramanmaraş'ta baraj ve göletler buz tuttu
        Kahramanmaraş'ta baraj ve göletler buz tuttu
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Özgür Özel, Kahramanmaraş'ta depremde ölenlerin mezarlarını ziyaret etti (2...
        Özgür Özel, Kahramanmaraş'ta depremde ölenlerin mezarlarını ziyaret etti (2...