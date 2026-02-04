Habertürk
        Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 19:42 Güncelleme: 04.02.2026 - 19:42
        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, "Silahlı Terör Örgütü"ne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Y'yi (36) yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

